"القومي للسينما" يدشن بريدا إلكترونيا لدعم أفلام الشباب

أعلن المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى، عن تدشين بريد إلكتروني جديد للمركز القومي للسينما efc@docp.gov.eg، وذلك لاستقبال كافة مراسلات الجمهور، ولتقديم السيناريوهات الخاصة بوحدة دعم أفلام الشباب.

وأعلن المركز القومي للسينما فى وقت سابق عن تدشين وحدة دعم أفلام الشباب بالمركز، والتى تهدف إلى دعم الشباب، في إطار رغبة وزارة الثقافة والدولة فى مساندة الشباب، من خلال منح حيز لتفريغ طاقات الشباب واكتشاف مواهبهم، والعمل على تطويرها من خلال تقديم التوجيهات، والتقويم على أيدى متخصصين من كوادر المركز القومى للسينما.

ويعمل المركز من خلال وحدة دعم أفلام الشباب على مساعدة الموهبين بالمساهمات اللوجيستية، التي يوفرها المركز من معدات تصوير كاملة، ووحدة مونتاج، وأماكن تصوير وفنيين، وتسهيلات أخرى تنجز العمل بداخلها لصالح الشباب

وأكد الناقد السينمائى أحمد عسر، مدير الوحدة، في تصريح سابق لـ"الوطن"، المركز يستقبل مشاريع الشباب، ودون شروط معقدة، لتقديم الدعم للفيلم من المركز، لكن الشرط الأساسى ألا تتجاوز مدة الفيلم 30 دقيقية أى نوعية الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، وألا يتجاوز 5 ايام تصوير، لافتا إلى أن معايير عمل لجنة القراءة هى معايير فنية لجودة الفيلم، وبعدها يتم عقد جلسة مع الكاتب والمخرج لوضع خطة لتنفيذ الفيلم.

وتابع: كما يتعاون المركز مع الجهات المختصة بالسينما، مثل أكاديمية الفنون، التى تسمح للمركز لاستغلال البلاتوه الخاص بالأكاديمية، وكذلك الشركة القابضة للسينما، لو أن هناك حاجة إلى التصوير في مدينة السينما، وذلك لتذليل كافة العقبات أمام الشباب، مشيرا إلى أن المتقدم لطلب الدعم لا يتكفل بأى مصرروفات، لكن لو استعان بفنيين، سيتحل أجور يومهم مخرج الفيلم.

أما بعد تنفيذ الفيلم، قال "عسر" من الممكن أن ينظم المركز يوم عرض جماهيري للفيلم فى العروض الخاصة بنوادى السينما التابعة له فى القاهرة وأسيوط والجامعات، وكذلك تسويقه فى المهرجانات العالميية والعربية.

هذا وتتكون لجنة مكونة من الدكتورة ثناء هاشم أستاذة السيناريو بالمعهد العالي للسينما والناقد السينمائي أحمد النبوي والناقد السينمائي أحمد عسر، مدير الوحدة.