وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب بدار الأوبرا الخميس

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة فى السادسة مساء الخميس المقبل، معرض الكتاب بدار الأوبرا المصرية فى دورته الأولى، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي.

ويقام المعرض بساحة مسرح الهناجر على مساحة 850 متر مربع، بمشاركة 32 دار نشر وقطاعات وزارة الثقافة، ومنها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب، كما تشارك دار المعارف.

يستمر المعرض حتى 28 نوفمبر الجاري، ويستقبل رواده من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء.

كما تستمر أيضا منافذ البيع بالمجلس الأعلى للثقافة والمركز القومى للترجمة، فى عملها حتى الثامنة مساء، وذلك طوال فترة المعرض.

يضم المعرض احدث إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب فى مختلف المجالات والسلاسل، التى تصدرها الهيئة مثل سلسلة "ما"، التى تبسط المجالات المختلفة للشباب كالمسرح والسينما والإبداع والفن التشكيلي وعلم العروض والفقه وعلم الأحياء وغيرها، وسلسلة رؤية التى تصدرها هيئة الكتاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بأسعار لا تتجاوز خمسة جنيهات.

كما يضم إصدارات الهيئة من النشر العام مثل شخصية مصر، وموسوعة وصف مصر، وحكايات الولاد والأرض الجزء الأول والثاني.

كما يشارك في المعرض، عدد من الناشرين المصريين، بالإضافة كل قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر، وتشارك قطاعات الوزارة في المعرض بمجموعة من أبرز إصداراتها خلال الفترة الماضية، وتقدم تخفيضات تصل إلى 50% لتشجيع الزوار على اقتناء الكتب والقراءة، وفتح أسواق جديدة للكتاب.

وقال إسلام بيومى، مدير إدارة المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب، إن المعرض يقام بشكل مختلف عن شكل كافة المعارض المحلية التي أقيمت من قبل وذلك من أجل الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "بيومى" في تصريح ل الوطن أن المعرض يشارك فيه نحو 32 ناشر، بالإضافة هيئات وزارة الثقافة المختلفة، وهو عبارة عن 20 "برجولة"، 10 برجولات على اليمين، و10 برجولات على اليسار، يمكن أن تتشارك أكثر من دار في البرجولة الواحدة، يفصل بينهما ممر طويل عرضه 6 أمتار، وهو شكل مختلف عن شكل القاعات الكبيرة التي عادة تقام عليه المعارض., أي يعتبر معرض مفتوح.

وتابع بيومي، أن الهيئة سوف تحرص على تطبيق كافة التباعد بين الزوار، حيث تم تركيب بوابات تعقيم، وسوف يتم قياس درجات الحرارة للزائرين أثناء دخولهم المعرض، ومنع الدخول دون إرتداء الكمامة، في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا.