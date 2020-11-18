ندوة تثقيفية عن استخدام المضادات الحيوية لمصابي كورونا بدمياط

نظمت إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة في محافظة دمياط، ندوة تثقفية وتوعوية في نادي الأسرة بناحية "كفر المياسرة"، عن تأثير المضادات الحيوية، وتفاعلها مع الإصابات بالميكروبات والفيروسات والفطريات، ومدى ترشيد سياسة المضادات الحيوية والاستخدام الآمن لها مع فيروس كورونا ونزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي، وأهمية التغذية لرفع كفاءة جهاز المناعة والتصدي للأمراض.

عقدت الندوة بحضور مدير عام الإدارة الصحية بمركز الزرقا، ومسئول الثقافة والإعلام الصحي بالإدارة الصحية، وحضور عدد كبير من الأطباء والصيادلة، حيث تم الإعداد لتنظيم اللقاء بمعرفه الرائدات الريفيات ورئيسة التمريض بالوحدة.

كما نفذت مديرية التربية والتعليم في دمياط دورة تدريبية، أمس الثلاثاء، استهدفت الاخصائيين الاجتماعيين والزائرات الصحيات ومسئولي مكاتب الخدمة بالمديرية، لتدريبهم على سبل نشر الوعي الصحي بين الطلاب، وتعريفهم بطرق الوقاية من فيروس كورونا، بالتنسيق مع مديرية الصحة، برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، ومشاركة الدكتور أحمد عريف، مدير إدارة التثقيف بمديرية الصحة.

استهدفت الدورة والقافلة الاخصائيين الاجتماعيين والزائرات الصحيات ومسئولي مكاتب الخدمة بمديرية التربيه والتعليم، لتدريبهم على سبل نشر الوعي بين الطلاب، وتعريفهم بالعادات السليمة والسلوكيات الحميدة وتعزيزها، والتواصل معهم والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم، من خلال الاخصائيين الاجتماعيين والزائرات الصحيات ومسئولي الخدمة الاجتماعية.