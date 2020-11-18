أمريكا تسجل 162 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 11 مليونا و357 ألفا و322 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 161 ألفا و934 حالة إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الجامعة، حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأربعاء، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 248 ألفا و672 حالة، وذلك عقب تسجيل 1707 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19"، ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.