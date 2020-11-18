أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-11-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارا في محلات الصاغة، في بداية تعاملات صباح اليوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر الجاري، مقارنة بأسعار مساء أمس الثلاثاء 18 نوفمبر، وذلك في إطار تذبذب أسعار الذهب الفترة السابقة تأثرا بتبعيات فيروس كورونا.

وتقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم، على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 938 و941 جنيها.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 821 و823 جنيها.

الذهب عيار 18 اليوم

وتباين سعر الذهب عيار 18 بين 704 و705 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6568 إلى 6584 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا

ووصل الذهب لأعلى مستوياته الاثنين الماضي بالتزامن مع تراجع سعر الدولار، حيث ارتفع سعر الذهب 0.2% إلى 1892.15 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجل ذروته منذ التاسع من نوفمبر عند 1898.81 دولار في وقت سابق من الجلسة

يذكر أن أسعار الذهب صعدت ووصل لأعلى نقطة لها بنهاية تعاملات الجمعة 30 يونيو الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا، والتخوفات العالمية من وجوده.

نصائح عند شراء المشغولات الذهبية

ونصح نادي نجيب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، المقبلين على الزواج باختيار الوقت الذي يشهد المعدن الأصفر انخفاض به لشراء الشبكة الذهب، على أن يتجنبو البيع إلا في حالة الضرورة، كما قال رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" هاني ميلاد، إنّ الذين يمتلكون آلاف الجنيهات، يمكنهم الاستثمار في الذهب، أما أصحاب الملايين يمكنهم الاستثمار في العقارات.

ولأن الذهب هو الاستثمار الأفضل للأموال قدم حسين عبد الصبور تاجر مشغولات الذهب نصائح للتأكد من شرائه كيفية الاستدلال والتفرقة بين الذهب الصيني والعادي تتمثل في أن يتم شراء مشغولات ذهبية من مكان مضمون، مثل محل موجود ومعروف في المنطقة، أو يحصل العميل على فاتورة صحيحة، ويجب أن يحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على رقم السجل التجاري، رقم البطاقة الضريبية، الفاتورة بها سيريال نمبر.

ويجب الابتعاد عن شراء الذهب الكترونيا لأن ذلك من شأنه أن يعرض صاحبها للنصب لأن الونلاين يكون غير مشاهدة المشغولات على أرض الواقع والتأكد منها ومن وجود الدمغة، بجانب أنه لا يتم الحصول على فاتورة، كما أن درجة لمعان الذهب الصيني تكون أعلى من الذهب الاصلي بسبب المواد الكيميائية ونسبة النحاس التي تضاف إلية، وملمس الذهب الصيني أنعم مقارنة بالذهب، ومن السهل تقشير الطبقة الخارجية، لأنها غالبا مضافة إلي المشغولات نفسها، لتجعلها تبدو كالذهب.