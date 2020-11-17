البترول تستعد لإعلان نتيجة مزايدة الذهب

كثفت وزارة البترول والثروة المعدنية، جهودها لإعلان عن نتيجة مزايدة البحث والتنقيب عن الذهب، خلال الأيام المقبلة.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في تصريحات اليوم، إن هناك عدة شركات عالمية، تقدمت بعروض للمشاركة في المزايدة العالمية للذهب، التي طرحتها مصر مؤخرا.

وأضاف أنه جار حاليا، تقييم هذه العروض، تمهيدا للإعلان الرسمي عن نتيجة المزايدة خلال الفترة المقبلة.

وتعتبر هذه المزايدة، أول مزايدة عالمية يتم طرحها للتنقيب والبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في مصر، التي كانت طرحتها منذ 8 أشهر في مارس الماضي، ويتم حاليًا اتخاذ القرار عقب تقييم العروض المقدمة من الشركات العالمية العاملة في قطاع التعدين، بعد تقدمهم بالمشاركة في المزايدة بالصحراء الشرقية.

وأعلنت شركة "لامانشا" للتعدين في وقت سابق، التي يرأسها ساويرس، أنَّ الشركة تقدمت للمشاركة في المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب من خلال شركة "Altus" المدرجة في البورصة الكندية، التي يمتلك ساويرس فيها حصة حاكمة.

وكان من المقرر غلق المزايدة في 15 يوليو الماضي، إلا أن وزارة البترول قررت مدّ موعد إغلاق المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب، التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أمام الشركات العاملة في البحث عن الذهب والمعادن لمدة شهرين، على أن يتم الغلق في 15 سبتمبر.

وكان مصدر مسؤول بقطاع الثروة المعدنية في وقت سابق، صرح بأن هناك ما يقرب من 10 شركات عالمية حتى الآن تقدمت للحصول على البيانات الخاصة بالمناطق التي طرحتها هيئة الثروة المعدنية في المزايدة العالمية الأولى للتنقيب والبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الحصول على البيانات الخاصة بالمناطق، يعد شرطا أساسيا للمشاركة في المزايدة والتقدم فيها.