الذهب يغلق تعاملات اليوم على استقرار.. وعيار 21 يسجل 831 جنيها

استقرت أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، في أسواق المال، ليسجل عيار 24، 950.17 جنيه.

وسجل عيار 21، 831.42 جنيه للجرام، وعيار 18، 712.64 جنيه للجرام، كما سجل الجنيه الذهب 6.651جنيه.

وكشف رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة، أن سوق الذهب المصري كان أكثر حظا عن الأسواق العالمية؛ إذ ظهر تأثير هبوط الأونصة العالمية بشدة في الصاغة المصرية، ما أدى لهبوط أسعار الذهب المشغول والخام، تزامنا مع هبوط الأونصة العالمية، بداية الأسبوع تحت 1850.

وتابع "حامد"، أن الأسواق انتعشت من يوم الاثنين، حتى آخر جلسة بالبورصات العالمية، وظهرت فطنة المتعاملين بالصاغة المصرية، من خلال حرصهم على زيادة حيازتهم من عيار 24.

وأرجع الرئيس التنفيذي لـ"سبائك الكويت" ذلك إلى الهبوط غير المبرر؛ إذ من الممكن أن يكون ذلك لمرحلة مؤقتة، مؤكدًا أنه يمكن أن تعود الأسعار لما كانت عليه في أي لحظة، وهذا ما حدث نهاية يوم الجمعة الماضي؛ إذ اقتربت الأونصة من مستوى 1900 دولار، وارتفعت معها العيارات بالجنيه المصري، وبلغ سعر الجرام 24 مبلغ 940 جنيها، وقيمة الجنيه الذهب 6585 جنيها.

وأضاف "حامد": "بالمثل ارتفعت عيارات الذهب المشغول، خصوصا عياري 21 و18 الأكثر انتشارا بالصاغة المصرية".