وزيرة الثقافة: معرض الأوبرا للكتاب يدعم حركة النشر وصناعة الكتاب

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، معرض الأوبرا الأول للكتاب، المقرر إقامته بساحة مركز الهناجر للفنون، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج، بالتعاون مع عدد من قطاعات الوزارة، وذلك فى السادسة مساء الخميس 19 نوفمبر.

وقالت عبد الدايم، إن معرض الأوبرا الأول للكتاب يأتى في إطار إثراء منظومة الخدمة الثقافية المقدمة لأبناء الوطن، ويهدف إلى دعم وتنشيط حركة النشر وصناعة الكتاب، كما يعد إضافة جديدة إلى سلسلة معارض الكتاب في مختلف أرجاء البلاد.

وأضافت أنه يُجسد حرص وزارة الثقافة على نشر التنوير ومواجهة التعصب بكافة صوره، من خلال تنمية الإدراك المعرفي عن طريق تشجيع القراءة باعتبار الكتاب أهم مصادر المعرفة.

وأكدت أن المعرض يتوافق مع الجهود المبذولة لدعم ومساندة صناعة النشر وما يرتبط بها من محاور التنمية المستدامة المرجوة، مشيرة إلى أن الحصيلة المعرفية هي أحد سمات بناء الشخصية الوطنية التي تقوم مفرداتها على الوعي والثقافة بتنوعها وتعددها، وبما يُحقق لمصر أحد أهم محاورها التنموية المستدامة.

ويستمر المعرض حتى 28 نوفمبر الجاري، ويُعد الأول من نوعه في ساحة الأوبرا المصرية ويقام على مساحة 850 متر مربع بمشاركة 32 دار نشر، بجانب قطاعات وزارة الثقافة المصرية منها: الهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، بالإضافة إلى مشاركة دار المعارف.

وتقرر تحديد مواعيد زيارة المعرض خلال فترة إقامته من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.