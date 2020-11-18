بعد مهاجمة مواطن.. التحفظ على "كلب" ومقاضاة صاحبه بالإسكندرية

تمكنت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من ضبط "كلب" غير مطعم ضد السعال، وغير مكمم، ومخالف لقرار محافظ الإسكندرية رقم 498 لعام 2020 مع صاحبه على طريق الكورنيش.

وقالت مديرية الطب البيطري إنه أثناء القيام بحملات على كورنيش الإسكندرية، تنفيذاً لقرار المحافظ، بضبط الكلاب غير مرتدية كمامة الفك، وذلك حفاظاً علي حياة المواطنين، وعدم تخويف المارة، تم ضبط كلب لا يحمل شهادة تطعيم ضد السعار، بالإضافة إلى عدم ارتداء كمامة الفك.

واضافت المديرية أنه تبين أن الكلب قام بمهاجمة وعض أحد المواطنين على البحر في منطقة "كليوباترا" وسط المدينة، وتم ضبط الكلب وصاحبه، وتحرير محضر مخالفة ضد صاحب الكلب.

وأشارت إلى أنه تم تحرير محضر آخر، بسبب عض الكلب لأحد المواطنين بقسم الشرطة، التابع لدائرة الواقعة، وتحرير مخالفة ضد صاحب الكلب، وتسليم المحضر إلى قسم الشرطة.

وأوضح بيان المديرية أن الكلب تم ضبطه ووضعه في دار رعاية، وذلك للكشف عليه، والتأكد أنه كلب غير مسعور، وذلك لمدة 15 يوماً، حيث تتم متابعة الحالة الصحية.

وناشدت مديرية الطب البيطري المواطنين بضرورة الالتزام بوضع كمامة الفم على الكلاب، بالإضافة إلة الالتزام بتطعيمها ضد السعال، وأكدت على استمرار الحملات مساءً وصباحاً، تنفيذاً لتعليمات المحافظ، وبهدف الحفاظ على سلامة المارة والمواطنين، ومنع ترهيبهم أو تخويفهم.

وأصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قراراً في وقت سابق، يحدد 3 ضوابط جديدة لسير واصطحاب الكلاب في الطرق والأماكن العامة، وتحصيل غرامة فورية قيمتها 1000 جنيه في حالة المخالفة، حرصاً على سلامة المواطنين.

يتضمن القرار ضرورة تثبيت كمامات الفك الخاصة بالكلاب، ومقودة بزمام بيد حائزها، فضلاً عن معلق برقبة الكلب الرقم المسلسل الدال على الترخيص والتحصين البيطري.

وتتولى مديرية الطب البيطري تدبير أماكن الإيواء اللازمة، وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالرعاية البيطرية والإعاشة والتغذية للحيوانات التي يجري ضبطها.