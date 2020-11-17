نقل 7 آلاف طن قمح من ميناء الإسكندرية للمحافظات

أعلن الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، عن نقل 1337 طنا من القمح من صوامع الميناء إلى المطاحن بأسيوط عبر قطار "سكة حديد" مكون من 23 عربة.

وأوضح "شاهين" في تصريح صحفي، اليوم، أنه جرى خروج 18 وحدة نهرية على متنها 5598 طن قمح من ميناء الإسكندرية عبر هاويس المالح بترعة النوبارية إلى المطاحن بمختلف محافظات الجمهورية

فيما شهد ميناء الإسكندرية، اليوم، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشحن، رغم استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إجمالي عدد السفن بلغ 75 سفينة تحمل بضائع إستراتيجية، بينهم 5 سفن مواد بترولية و17 سفينة بضائع عامة. وأشار الغندور إلى وصول 113 ألف و252 طن بضائع إستراتجية من الخارج تشمل قمح ومواد بترولية، فيما جرى تصدير 47 ألف طن بضائع إلى الخارج.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن عدد الحاويات الصادرة يقدر بـ 256 حاوية، والواردة 1272 حاوية، منوها أنه جرى دخول وخروج 10 آلاف و696 شاحنة من وإلى الميناء خلال 24 ساعة.

وفي سياق متصل، استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و4 سفن بضائع عامة بينما غادرت سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة وحركة الصادر من البضائع العامة 7333 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28914 طنا من القمح والخشب الزان والذرة والحديد .

‎ووصل إجمالى حركة الصادر من الحاويات إلى 32 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و بطاطا و ملوخية و فاصوليا و خرشوف و طماطم و خضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية ( فول سودانى و بصل و شطة و زيتون و ليمون و شمر ) و فواكة ( بلح و جريب فروت و فراولة مجمدة ) يتم تصديرها إلى كل من السعودية و المانيا و هولندا وايطاليا و فرنسا و انجلترا و باكستان و تايوان سنغافورة و أمريكا و اندونيسيا .بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 151 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 678 حاوية مكافئة .

فيما استقبلت صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 108242 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23762 طنا، كما بلغت حركة تداول الشاحنات 3901 شاحنة منها 490 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 36504 من البضائع العامة .