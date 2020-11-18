تفاصيل حادث الرماية: الأتوبيس اصطدم بعمود إنارة بعد تحركه بـ10 دقائق

كشفت مصادر أمنية تفاصيل حادث أتوبيس مدرسة كرييتف للغات، موضحة أن عجلة القيادة انحرفت في يد سائق الأتوبيس عند نزلة الرماية، واصطدم بعامود إنارة على جانب الطريق، فهشمت مقدمة الأتوبيس وتعرض الزجاج الأمامي للكسر.

وأوضحت المصادر أن جميع مستقلي الأتوبيس وعددهم 14 تلميذا ومشرفة أصيبوا بإصابات سطحية، عبارة عن كدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسد، ونقلوا على أثرها إلى مستشفى الهرم لتلقي الإسعافات الأولية.

وأفادت المصادر أن الأتوبيس انطلق صباحا من منطقة حدائق الأهرام بالتلاميذ والمشرفة، في طريقه إلى مقر المدرسة بالمنصورية في منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، وأثناء نزول سائقه نزلة الرماية انحرفت عجلة القيادة في يد السائق واصطدم الأتوبيس في عامود إنارة، ما تسبب في الحادث الذي وقع بعد 10 دقائق من انطلاقه.

حضر عدد من المارة لإسعاف المصابين عن طريق نقلهم من الأتوبيس إلى سيارات الإسعاف التي حضرت بعد دقائق من تلقى الاستغاثات من المارة، ونقلت المصابين إلى مستشفى الهرم لإسعافهم.

وأوضحت المصادر أن مباحث الجيزة تحفظت على سائق الأتوبيس في قسم شرطة الهرم، لاستجوابه حول الحادث وأسباب حدوثه، وتبين أن إصابته سطحية وإصابة عدد من التلاميذ كذلك عبارة عن إصابات سطحية وكدمات متفرقة.

وباشرت النيابة تحقيقاتها في الحادث فانتقل مدير النيابة واستمع إلى أقوال عدد من التلاميذ الذين أقروا أنهم فوجئوا باصطدام الأتوبيس في عامود إنارة عند نزلة الرماية القريبة من المتحف الكبير.

وقال السائق "إن عجلة القيادة انحرفت في يده بسبب عطل فني في الأتوبيس بشكل مفاجئ، وأنه نجح في السيطرة على الباص قبل انقلابه، واصطدم بعامود إنارة أثناء محاولته مفاداة سيارة كانت أمامه".