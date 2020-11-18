التذاكر تبدأ من 30 جنيها.. برنامج عروض البيت الفني اليوم الأربعاء

يعرض البيت الفني للمسرح عروض مميزة اليوم على المسارح المختلفة التابعة له وتستعرض "الوطن" تفاصيل العروض وأسعار التذاكر كالتالي:

عرض "عيلة الفقري"

عرض "عيلة الفقري"، الذي يعرض الساعة 9 مساء، على المسرح العائم الكبير بالمنيل، وتدور أحداث العرض حول عيلة سمعان الفقري وأحداثها الكوميدية من خلال يوم في حياة تلك العائلة.

العرض بطولة محمد الصاوى، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبد الحليم، أشرف عبد الفضيل، محمود الهنيدي، إيهاب شهاب، وديكور محمد هاشم، إضاءة عز حلمي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، وأغنية النهاية من كلمات الشاعر بلال إمام، ومن تأليف أحمد الملوانى، و إخراج محمد متولي، وأسعار التذاكر 32 جنيها، 52 جنيها، 102 جنيهات.

عرض "جنة هنا"

عرض "جنة هنا"، على مسرح الغد بالعجوزة، الساعة السابعة مساء، وهو من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير أحمد الشريف، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، وتصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي، والعرض من تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر، وأسعار التذاكر 30، 35 جنيها.

عرض "ريسايكل"

عرض "ريسايكل" على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات بالعتبة، الساعة 7 مساء، ويتناول العرض إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الأستكشات، والعرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، ودراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير، وسعر التذكرة 35 جنيها.