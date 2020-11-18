أنقذنا من أعمال الإنشاءات غير المرخصة يا محافظ القاهرة

نسكن في الطابق الأخير من أحد عقارات حي الزمالك، بدأت إحدى مالكات العقار في الآونة الأخيرة في إجراء أعمال بناء وتعديل وتغيير في المرافق ومواسير الصرف، وقامت بتقسيم سط العقار لجزئين بدون أي تصاريح، مع العلم أن العقار قديم ومبني من عام 1985، وهي تمنعنا من الصعود للسطح واستكشاف ما تقوم به، قمنا بإبلاغ البوليس الذي أبلغ بدوره حي الزمالك وتواصلنا مع الحي الذي قال المسئولين فيه أنهم منعوا السيدة من العمل، غير أن العمل لم يتوقف حتى هذه اللحظة.

نناشد السيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة توجيه السادة مسؤولي حي الزمالك لوقف تلك الأعمال غير المرخصة، قبل أن نستيقظ على انهيار العقار فوق رؤوسنا.

عمرو علي سعد

الزمالك – القاهرة