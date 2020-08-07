تعرف على آخر تطورات حالة عقار الزمالك المتصدع

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، عن أن عقار الزمالك الذى تعرض للتصدع مؤخرا بسبب أعمال حفر خط مترو الأنفاق صار حاليا بحالة أفضل وأقوى من الأول بعد القيام بأعمال معالجة من حقن للتربة بواسطة لجنة هندسية من أساتذة جامعة عين شمس ومسؤولي من الهيئة القومية للأنفاق.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه من المتوقع عودة سكان العقار خلال الفترة المقبلة بعد استقرار الأمور والاطمئنان على الحالة الإنشائية، لافتا إلى أن وزارة النقل عرضت عدة بدائل على سكان العقار لاختيار ما يناسبهم وتم صرف تعويض لهم لمدة شهر بدل إقامة من وزارة النقل، لافتا إلى أن السكان أبدوا رغبتهم فى العودة إلى العقار حيث ارتباطهم بالموقع من زمن طويل حيث بنى العقار في أربعينيات القرن الماضى.

وأشار إلى أن العقار من المبانى الشهيرة حيث سكنه عدد كبير من المشاهير والفنانين، منهم محمود الميليجي، وفؤاد المهندس، والمخرج عز الدين ذو الفقار، وسعاد حسني، والمطربة نجاة الصغيرة تقيم فى العقار حتى الآن.

يذكر أن عقار الزمالك في الأسبوع الماضي تعرض لتصدع وشروخ بسبب هبوط أرضي، جراء أعمال حفر خط المترو والعقار مكون من جزئين الأول يطل على 17 شارع البرازيل ومكون من 12 دورا ويضم 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان، و21 وحدة سكنية مغلقة، والجزء الثاني يطل على شارع عزيز أباظة ومكون من 11 دورا وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات سكنية مغلقة.