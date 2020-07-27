صور.. حقن وصلب عقار الشربتلي في الزمالك

كشف مصدر في محافظة القاهرة، عن إجراء عملية صلب لعقار الشربتلي في الزمالك، بعد تضرره من هبوط أرضي بسبب أعمال حفر مترو الأنفاق، بناء على تقرير بواسطة اللجنة المكونة من اساتذة جامعة عين شمس، وجهاز تشغيل المترو.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّه تم الدخول للعقار وصب مدخله الخلفي بصبّة خرسانية، وأخرى في الشارع أمام سفارة البحرين حيث حدث هبوط بمدخل السفارة.

ولفت إلى عمل حوائط خرسانية وملئها بالخرسانة، ثم بداية عملية الحقن، وجر إرسال تقرير لوزير النقل، موضحا أنّ أي تعويض للمقيمين بالعقار ممن تضرروا بسبب إجلائهم بعد حدوث ميل وتصدع وشروخ عرضية بالعقار، يكون مسؤولية جهاز المترو.

ووقع أمس هبوط أرضي أدى لحدوث تصدع وشروخ بعقار الشربتلي، علاوة على هبوط بمدخل سفارة البحرين، والعقار مكون من جزئين، الأول يطل على 17 شارع البرازيل ومكون من 12 طابقا وبه 37 وحدة، بينها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة مغلقة، والجزء الثاني يطل على شارع عزيز أباظة ومكون من 11 طابقا، وبه 33 وحدة، بينها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات مغلقة.

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