محافظ أسيوط يشهد حفل الزفاف الجماعي لـ15 عروسا

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حفل الزفاف الجماعي لعدد 30 عريساً وعروسة، الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بمركز شباب مدينة أسيوط الجديدة، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

جرت مراسم الحفل بحضور المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والعميد أركان حرب محمد وهيدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والمهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، ومحمد محمود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحازم علي، وكيل وزارة القوى العاملة، والمهندس محمد فوزي النشار، رئيس جهاز التعمير لوسط وشمال الصعيد، والدكتورة مروة كدواني، مقرر المجلس القومي للمرأة، وأحمد فوزي، مدير مديرية التنظيم والإدارة، وعبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، ومجدي نجيب، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والأمنية، وأكثر من 2500 مدعو من أهالي العرسان، وممثلي الرعاة الرسميين للاحتفال.

بدأ الحفل بدخول 30 عريساً وعروسة لنادي أسيوط الجديدة، وسط تصفيق من الحضور على أنغام الموسيقى، ثم التقاط الصور التذكارية مع المحافظ والقيادات المشاركة، ثم فقرة تكريم الرعاة الرسميين للاحتفال ومنحهم الدروع التذكارية، حيث قدم الحفل الإعلامي حسام الأمير، والإعلامية بسنت عثمان، ثم بدأت فقرات الحفل بعزف السلام الوطني، وسط ترديد الحضور والمشاركين.

وبدأت الفقرات الفنية بمشاركة الفنانة نجاة خالد، وتقديم بعض الفقرات الغنائية، وسط تفاعل من العرسان المشاركين وفرحة الحضور، كما قدم الفنان سامح يسري بعض الفقرات الغنائية، لإدخال البهجة والسرور على المشاركين في الحفل، معبراً عن سعادته للمشاركة في تلك الاحتفالية، وسط أبناء محافظة أسيوط، وبحضور المحافظ وبعض القيادات التنفيذية، مشيداً بالاحتفالية التي خلقت أجواء من الحب والسعادة، وتفعيلًا للمشاركة المجتمعية من كافة الجهات، لاستكمال دور ورسالة التضامن الاجتماعي في رعاية أبناء المحافظة، وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم.

وأشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال كلمته، بالاحتفالية وتنظيمها المتميز والتي تدل على قوة وترابط الشعب المصري، وذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي والمشاركة المجتمعية، مشيراً إلى إنه تم اختيار 30 عريساً وعروسة من أبناء المحافظة المشاركين في الحفل، وفقاً للشروط والضوابط التي تم وضعها، وعن طريق اللجنة المشكلة، والتي تضم وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي والثقافة والأوقاف والشباب والرياضة، وبعض القيادات المجتمعية بالمحافظة، وبعد إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة.

وأكد أنه تم تقديم الهدايا العينية والمادية للعروسين، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وتوفير كافة سبل الدعم لانجاح الزفاف الجماعي، كما وجه المحافظ رسالة شكر وتقدير للفنانين المشاركين في الاحتفال، لتطوعهم وإدخال البهجة والسعادة على جميع المشاركين في الحفل، كما وجه الشكر لقيادات التضامن الاجتماعي لتنظيمهم المتميز للاحتفالية، لتخرج في أحسن صورة، ولمخرج الاحتفالية الفنان محمد جمعة، المخرج المسرحي بجامعة أسيوط، ولرعاة الاحتفالية لمشاركتهم المجتمعية المتميزة، التي تعبر عن روح المحبة والتضامن بين أبناء الشعب المصري.