حل أزمة معلمي الغربية يا رئيس هيئة الرقابة الإدارية

نعاني نحن معلمي الغربة دفعة تعيين 27 مارس 2014 من عدم صرف الشق المالي الناتج عن تعديل تاريخ التعيين، كما هو محدد، بناء على مذكرة المستشار القانوني لمحافظة الغربية والصادرة بتاريخ 7 أغسطس 2018، كما ترتب على ذلك من فروق وآثار مالية كبيرة، مع عدم صرف الحد الأدنى لنا والذي لم يستفد منه أغلب المعلمين، ولم يصل مرتبنا إلى الحد الأدنى وهو 2700 جنيهاً إجمالي الدخل طبقاً للقرار رقم 1627 لمجلس الوزراء كما ورد في المادة الأولى بداية من 1 يوليو 2019.

نناشد السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رفع الظلم عنا وتنفيذ ما نتضرر منه والتحقيق في الأمر.

عن المعلمين

عبدالفتاح عوكل