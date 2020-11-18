تجديد الثقة لرئيسي قصور الثقافة وصندوق التنمية لعام آخر

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قرارين وزاريين بتجديد الثقة للدكتور أحمد عواض رئيسًا للهيئة العامة لقصور الثقافة، وكذلك تجديد الثقة للدكتور فتحي عبدالوهاب رئيسًا لصندوق التنمية الثقافية، لمدة عام لكل منهما.

والدكتور أحمد عواض، أستاذ بمعهد السينما بأكاديمية الفنون، وتولى رئاسة الهيئة العامة لقصورالثقافة، يوم 18 نوفمبر عام 2017، خلفا للشاعرأشرف عامر، وقبل توليه منصب رئيس قصور الثقافة كان يشغل منصب رئيس صندوق التنمية الثقافية، وقبلها رئيس المركز القومي للسينما.

أما الدكتور فتحي عبد الوهاب، فهو أستاذ بكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، وكان آخر منصب قبل توليه مهام القطاع، هو مدير مركز الحرف التقليدية التابع لصندوق التنمية الثقافية.

وافتتح الدكتور أحمد عواض، يوم الأحد الماضي الملتقى الثامن لثقافة وفنون المرأة الحدودية بقصر ثقافة شرم الشيخ، برفقة اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام المحافظة نائباً عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي للمحافظة، اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، الدكتورة إيزيس ممثلة عن المجلس القومي للمرأة.

وأعلن صندوق التنمية الثقافية عن بدء قبول الدارسين بالدفعة الثانية من مبادرة صنايعية مصر، التي أطلقها القطاع ويتم التقديم للالتحاق بها في الفترة من 10 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وقالت وزيرة الثقافة إنّ البدء في تنفيذ تدريب الدفعة الثانية من مبادرة صنايعية مصر التي انطلقت أول يوليو 2019، يُجسد اعتزام وزارة الثقافة مواصلة جهودها لتكرار نجاح الدفعة الأولى من المبادرة، والتي تهدف لإعادة إحياء الحرف التقليدية والتراثية، والحفاظ على مكانتها سعيا لصون مفردات الشخصية المصرية. ومبادرة صنايعية مصر تقبل الدارسين من سن 18 حتى 45 عاما للتدريب على حرف الخزف، الخيامية، إشغال نحاس (نقش ـ أركيت)، الحلي، التطعيم بالصدف ـ قشرة الخشب، والخيامية وذلك من خلال ملء الاستمارة الخاصة بالمبادرة بمركز الحرف بالفسطاط.