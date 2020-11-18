6 أعمال نصيب أحمد زكي في قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية

نجح الفنان أحمد زكي، في تجسيد كثير من الشخصيات والأدوار المتنوعة، وفي كل عمل فني أُسند إليه كان قادرًا على أن يخطف مشاهديه إلى عالمه الذي ينقله إليهم عبر الشاشة، فيشعر المشاهد معه أنه "البيه البواب"، ويخاف من وجوده باعتباره "الإمبراطور"، ويهابه لأنه "معالي الوزير"، ومن "ناصر 56" يصحبه إلى "أيام السادات"، بل ويلعب معه بـ"البيضة والحجر".

74 عامًا مرت على ميلاد النمر الأسود أحمد زكي، الذي ولد في مثل هذا اليوم 18 نوفمبر عام 1946، ابن محافظة الشرقية الذي زحف إلى القاهرة خلف عالم الفن الساحر، ليبدأ حياته الفنية في نهاية الستينيات من القرن الماضي، بدور ثانوي أو كومبارس من خلال مسرحية "هاللو شلبي"، ويرحل في منتصف الألفية الجديدة عام 2005 مع آخر أفلامه "حليم"، بعد سنوات من التربع على عرش النجومية.

وضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية، اُختيرت 6 أفلام للفنان أحمد زكي، وذلك بحسب استفتاء النقاد عام 1996، وتستعرضها "الوطن" في السطور التالية:

1- أبناء الصمت

عام 1974 شارك الفنان أحمد زكي، في فيلم "أبناء الصمت"، بطولة محمود مرسي، ونور الشريف، وميرفت أمين، ومديحة كامل، وسيناريو وحوار مجيد طوبيا، وإخراج محمد راضي.

2- إسكندرية ليه

مع المخرج يوسف شاهين عام 1979، شارك أحمد زكي في فيلم "إسكندرية ليه"، والذي يعد ضمن سلسة الأفلام التي تطرق فيها المخرج العالمي يوسف شاهين إلى سيرته الذاتية، مستعينًا بسيناريو وحوار محسن زايد، بطولة نجلاء فتحي، وفريد شوقي، وعزت العلايلي، ومحسن محي الدين، ومحسنة توفيق، ومحمود المليجي، وليلى فوزي، ويوسف وهبي، ويحيى شاهين.

3- البريء

جسد أحمد زكي، شخصية أحمد سبع الليل، خلال أحداث فيلم "البريء" عام 1986، من إخراج عاطف الطيب، وتأليف وحيد حامد، وبطولة محمود عبدالعزيز، وممدوح عبدالعليم، وصلاح قابيل، وجميل راتب، وإلهام شاهين.

4- الحب فوق هضبة الهرم

مع المخرج عاطف الطيب، وسيناريو وحوار مصطفى محرم، عن قصة الأديب نجيب محفوظ، قدم أحمد زكي، فيلم "الحب فوق هضبة الهرم"، مع آثار الحكيم، ونجاح الموجي، وأحمد راتب.

5- زوجة رجل مهم

عام 1988 قدم أحمد زكي فيلم "زوجة رجل مهم"، مع المخرج محمد خان، والمؤلف رؤوف توفيق، بطولة ميرفت أمين، وحسن حسني، وزيزي مصطفى، وعلي الغندور.

6- أحلام هند وكاميليا

مع نجلاء فتحي، وعايدة رياض، قدم أحمد زكي فيلم أحلام هند وكاميليا عام 1988، للمخرج محمد خان.