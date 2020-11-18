مؤلف مسلسل الإمبراطور لأحمد زكي: "كتبت حلقتين وتوقفت بسبب الورثة"

تحدث السيناريست والمخرج بشير الديك، حول مشروعه الجديد كتابة مسلسل "الإمبراطور"، الذي يحكي قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي، بعدما أعلن الفنان محمد رمضان، بطل العمل، عن تعاقد الشركة المنتجة مع الأول، باعتباره الصديق المقرب من النجم الأسمر؛ لكتابة قصة المسلسل، مؤكدا أنه لا جديد يذكر بخصوصه في الفترة الحالية.

وقال "الديك" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه ليس هناك تطورات بشأن العمل؛ إذ أن الشركة المنتجة "سينرجي" أبلغته بالتوقف عن الكتابة مؤقتا، لإنهاء التفاوض مع ورثة أحمد زكي الشرعيين، وأخذ موافقتهم على القصة.

وأضاف سيناريست الإمبراطور، أنه انتهى من كتاب مقدمة ومعالجة المسلسل وحلقتين فقط منه، قبل أن يتوقف: "معرفش حاجة عن مشكلة الورثة، ومستني إشارة شركة الإنتاج عشان أكمل كتابة في المسلسل، وحاليا معنديش أعمال تانية غيره".

وأوضح بشير الديك أنه لم يتواصل بعدها مع محمد رمضان، مشيرا إلى تحمسه الكبير لكتابة العمل، خاصة وأنه كان أحد الأصدقاء المقربين من الفنان الراحل، ويعلم الكثير عن صفاته وحياته.

وتحل ذكرى ميلاد النمر الأسود أحمد زكي، اليوم؛ إذ أنه ولد في 18 نوفمبر عام 1949 في مدينة الزقازيق، وتخرج في المدرسة الصناعية عام 1967، ثمّ سافر إلى القاهرة لدراسة السينما، قبل تخرجه في معهد القاهرة للفنون المسرحية عام 1974، ليكتب تاريخ فني كبير قبله رحليه عن دنيانا في 27 مارس عام 2005.

ويخوض محمد رمضان السباق الدرامي الرمضاني المقبل بمسلسل آخر من تأليف الكاتب ناصر عبدالرحمن، يحمل اسم "موسى"، فيما يتولى محمد سلامة الإخراج.

ويبدو أن المسلسل الذي يتناول قصة حياة أحمد زكي، بات مقررا عليه مواجهة الصعاب منذ البداية، خاصة أنه كان فكرة لدى المخرج محمد سامي، يتولى تنفيذها الكاتب وحيد حامد.

إلا أن الثنائي اعتذر بسبب إصرار رمضان على تقديم المسلسل العام المقبل، ليتولى بشير الديك كتابة العمل.