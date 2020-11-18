ضبط أكثر من 36 ألف نسخة كتاب دراسي داخل إحدى المطابع بالبساتين

في ضوء استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كل صور الجرائم لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، والعمل على استهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط (36953) نسخة كتاب عربي وأجنبي وأغلفة كتب.. جميعها دون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ودون تصريح من الجهات المعنية، وذلك داخل "مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة" بحضور أحد العاملين بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.