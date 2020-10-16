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محمود مسلم

ضبط 600 ألف نسخة كتاب دراسى بدون تفويض بمخزن بأبو النمرس 

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الوطن
12:05 م | الجمعة 16 أكتوبر 2020
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 فى ضوء إستمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، والعمل على إستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط (600,000) نسخة كتاب دراسى تعليمى عربى وأجنبى، جميعها بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية، وذلك بداخل (مخزن كائن بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أبوالنمرس بالجيزة)، وتم ضبط المدير المسئول عن المخزن المشار إليها لمخالفته حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، وتبين أن الكتب المضبوطة تقدر قيمتها بحوالى (100,000,000) مائة مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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