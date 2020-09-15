ضبط أكثر من 25 ألف نسخة كتاب دراسى وأغلفة بدون تفويض بداخل إحدى المطابع بعين شمس

فى ضوء إستمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية ، والعمل على إستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط (25560) نسخة كتاب دراسى عربى وأجنبى وأغلفة كتب .. جميعها بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية .. بداخل (مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) ، وتم ضبط المدير المسئول عن المطبعة المشار إليها لمخالفته حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.