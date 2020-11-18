تمزيق لافتات ومحاضر شرطة.. معارك انتخابات النواب من "فيس بوك" للشارع

صدمات وخلافات عدة شهدتها انتخابات مجلس النواب التي وصلت في بعض الأحيان إلى اعتداءات وتحرير محاضر بأقسام شرطة مما ألهب المنافسة خلال التصويت بالمرحلتين الأولى والثانية، حيث تطورت بعض المنافسات للتحول إلى معارك لتمزيق اللافتات ومن نقاشات لتدوينات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى اعتداءات ومحاضر بأقسام الشرطة، وغيرها من مظاهر الخلافات بين المرشحين.

حرب اللافتات تشعل المنافسة بين مرشحي النواب

"حرب اللافتات"، كانت الأشرس طوال فترة الانتخابات حيث رصدت العديد من الوقائع التي أبلغ عنها مرشحون في دوائر مختلفة.

وقال الدكتور أحمد السبكي المرشح المستقل لعضوية مجلس النواب عن دائرة الباجور بمحافظة المنوفية، أن ملصقات الدعاية الانتخابية ولافتات تم تمزيقها وإتلافها من قبل مرشحين منافسين داخل الدائرة بلغ عددها أكثر من 20 لافتة انتخابية في العديد من القرى.

وأضاف "السبكي" في بيان عنه، "أنه لمن المؤسف أن نرى بعض الممارسات غير المسؤولة في التنافس الانتخابي، والتي تخالف كل الأعراف والقيم الأخلاقية والمجتمعية وكل مبادئ التنافس الشريف والنزيه، حيث يظهر وبشكل لافت للنظر التعدي على ملصقاتنا الدعائية بالتمزيق والتخريب المتعمد في كثير من الأماكن".

وفي بلبيس، شهد السباق الانتخابي تمزيق لافتات لأحد المرشحين بعد التنافس على أماكن تعليق الدعاية الخاصة بالمرشحين، مما أشعل المنافسة بين المرشحي.

وشهدت شوارع المطرية انتشار ظاهرة اللافتات الممزقة، وسط تسابق المرشحين على استغلال الأماكن المميزة لتعليق اللافتات، ويتسابق القائمون على الحملات الإنتخابية على استخدام هذه الأماكن في الدعايا قبل باقي المترشحين، كما يتم استخدام المحال الشهيرة في المنطقة وتعليق اللافتات أمامها.

حرب "فيس بوك" تنتهى باعتداءات في الشارع بأسيوط

في أسيوط تطورت مشاجرة بدأت بنشر تدوينه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتأييد أحد المرشحين، إلى صدام بالشارع بين مؤيدين لمرشح آخر من نفس الدائرة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بمركز شرطة أسيوط، لاستكمال الإجراءات القانونية.

قطع طريق ومحضر بقسم الشرطة

وفي الدقهلية ألقت أجهزة الأمن القبض على مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب بدائرة السنبلاوين، و9 من أنصاره، بعد تجمهر العشرات منهم أمام قرية "ظفر"، وقطع الطريق احتجاجا على رفض طعن المرشح على نتائج الانتخابات.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، بورود إخطار من مركز شرطة تمي الأمديد، بخروج العشرات من أنصار المرشح عبدالناصر المتولي، بانتخابات مجلس النواب، وقطع طريق ظفر وإشعال النار في فروع الأشجار وإطارات الكاوتشوك احتجاجا على رفض طعن مرشحهم في نتائج انتخابات الدائرة.

انتقلت أجهزة الأمن وقيادات الشرطة إلى مكان احتجاج أنصار المرشح الخاسر وتبين قطع الطريق وإشعال النار في فروع الأشجار وإطارات الكاوتشوك وهم يرددون الهتافات "بالروح بالدم نفديك يا عبدالناصر".

وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الوضع بالقرية، وألقت على 9 من المحتجين والمرشح عبدالناصر المتولي المهدي، عن دائرة السنبلاوين وتمي الأمديد، وحُرر محضر ضده بالتحريض على التظاهر، ولأنصاره بالتظاهر وقطع الطريق.

نائب يضبط سيارة مجهولة توزع "زيت وسكر" عليهم صورته

وفي المنوفية، حرر العميد محمود محيى الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، محضرا بعد ضبطه وأنصاره سيارة نصف نقل، توزع كراتين مواد غذائية تحمل صورته الانتخابية.

وحرر النائب محضرا بالواقعة، بنقطة شرطة البرانية بدائرة المركز، قائلا من خلال الفيديو المتداول: "النهاردة بالصدفة رصدنا عربية بتوزع كراتين محطوط عليها صورتي"، مؤكدا: "الكراتين دي أنا برئ منها طبعا، وأنا دلوقتي قدام نقطة شرطة البرانية بأشمون، ومعايا أهالي وشباب البرانية اللي مسكو بنفسهم العربية وهي بتوزع، وبنعمل محضر دلوقتي في الشرطة، وأخطر المركز لاتخاذ ما يلزم".

وأضاف "محي الدين" خلال الفيديو: "العربية رمت الكراتين عند مدخل البرانية وجريت بس الأهالي مسكوها، وبقول لأهالي المركز إننا هناخد كل الإجراءات القانونية اللازمة علشان الموضوع ياخد مساره القانوني"، مشيرا إلى أن "السواق موجود وهيقول في المحضر مين حمله الكراتين دي، ومين حاطط صورتي عليها".

وفتح العميد محمود محي الدين، الكراتين واتضح وجود بعض المواد الغذائية التي شملت "زيت وسكر وشاي وبقوليات"، وآثار نشر الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي .