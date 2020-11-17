الخارجية تدعو المصريين بالخارج لتسجيل بياناتهم لإعادة انتخابات النواب

تجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر 2020 للمصريين في الخارج، وذلك على مقاعد الفرديفي دوائر 13 محافظة "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح".

ودعت وزارة الخارجية المصريين في الخارج الذين سبق لهم التسجيل خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2020، إلى الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يومى الخميس والجمعة 19 و20 نوفمبر 2020، لطبع وملء بطاقة الاقتراع والتأكّد من إرفاق كافة الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة، حيث تستمر بعثاتنا بالخارج في تلقي الخطابات الخاصة بالناخبين حتى يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 الساعة 9 مساءً.

يأتي ذلك اتصالاً بجهود وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتمكين المصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في كل الاستحقاقات الانتخابية وآخرها انتخابات مجلس النواب الحالية، وبناء على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في الأول من نوفمبر 2020 رقم 79 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الأولى.

وتتابع غرفة عمليات وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية بالخارج واتباع القواعد الارشادية المنظمة لإجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين فى الخارج، فضلاً عن التعامل مع أي صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات ونقل أي شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفني المنبثقة عن الهيئة.