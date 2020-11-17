"الهجرة" تستعد لجولة الإعادة في انتخابات النواب بالخارج: تنطلق الخميس

تستعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لجولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب 2020، عن طريق البريد السريع، إذ من المقرر أن يصوت المصريين في الخارج في المرحلة الأولى، يومي الخميس والجمعة الموافقين 19 و20 نوفمبر 2020، وتتسلم الهيئة خطابات التصويت أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر الجاري.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، جولة الإعادة في انتخابات النواب للمرحلة الثانية في الخارج، يومي الخميس والجمعة الموافقين 3 و4 ديسمبر 2020، على أن تبدأ لجان الانتخاب في الخارج عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة، لاستقبال خطابات التصويت، وتتسلم السفارات والقنصليات خطابات التصويت أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر 2020.

وتقام على مرحلتين وفقا للدوائر والمحافظات، طبقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020، وتضم المرحلة الأولى 14 محافظة هى "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة"

وتضم المرحلة الثانية 13 محافظة، وهى: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية ستتيح استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في إعادة انتخابات مجلس النواب، مثلما تم في انتخابات مجلس البرلمان الماضية، نظرا لعدد من الاعتبارات يأتي على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتي داخل أو خارج السفارات والقنصليات.

ويمكن التسجيل بالرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، ومن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي قبل صدور قرار دعوة الناخبين لاستحقاق انتخابي سيكون غير مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت في هذا الاستحقاق، ويمكن استخراج بطاقة رقم قومي من خلال البعثات للسفارة/ القنصلية المصرية بالدولة التي يقيم بها ليتمكن من التصويت في أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة، ومن لا يمتلك جواز سفر مصري يمكن التسجيل ببطاقة الرقم القومي سارية.