الإثنين.. قصور الثقافة تحتفل بأعياد الطفولة

تحتفل الهيئة العامة لقصور الثقافة كل عام في شهر نوفمبر بأعياد الطفولة، حيث تقيم الإدارة المركزية للشئون الفنية احتفالية أعياد الطفولة 2020، والتى تحييها فرقة قصور الثقافة لأغاني الأطفال، على مسرح مكتبة البحر الأعظم يوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وافتتح الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الملتقى الثامن لثقافة وفنون المرأة الحدودية بقصر ثقافة شرم الشيخ، برفقة اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام المحافظة نائباً عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي للمحافظة، اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، الدكتورة إيزيس ممثلة عن المجلس القومي للمرأة.

و قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية فقراتها الاستعراضية في حفل الافتتاح ومنها "الصيادين، البمبوطية، بتغني لمين، ضم ضم" تدريب مصطفي محمود، تصميم وإخراج عمرو عجمي.

واختتمت الفعاليات بتفقد الحضور المعرض الفني للمنتجات التراثية والأشغال اليدوية للمحافظات الحدودية المشاركة بالملتقى.كما أطلقت الهيئة المؤتمر الأدبى العشرون الذى ينظمه إقليم وسط الصعيد الثقافى تحت عنوان "الثقافة بناء الفكر وتحصين الوعي في وسط الصعيد" دورة الشاعر الراحل محمد أبو دومه والذى يقام فى الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجارى، بأمانة الدكتورة أسماء عبد الرحمن ورئاسة الدكتور بهاء الدين وذلك بنادى القوات المسلحة بالمنيا.

يتضمن برنامج المؤتمر فى اليوم الأول افتتاح معرضي الكتاب وذوي القدرات الخاصة للفن التشكيلي والأشغال الفنية، يليه الافتتاح والكلمات البروتوكولية والتكريمات، ثم عرض لفرقة المنيا للفنون الشعبية، ثم الجلسات البحثية وتتضمن الجلسة البحثية الأولي تفعيل دور المؤسسات الثقافية في تشكيل الوعي.