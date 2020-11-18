رفض استئناف محامي سيدة كفر الشيخ المتهمة بالزنا

رفض المستشار محمد مرجان، قاضي المعارضات بمحكمة كفر الشيخ الجزئية، الاستئناف المقدم من محامي السيدة المتهمة بالزنا، وظهورها في 73 فيديو إباحي، على قرار تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك لثبوت التهم عليها.

وقالت مصادر قضائية، إنه لم يصدر أي قرار بتجديد حبسها، حيث إنه جرى التجديد لها يوم 11 نوفمبر الجاري، وأن موعد تجديد حبسها سيكون بعد أسبوع من الآن، ومن المتوقع أن يكون هناك قرارا بالإحالة للمحاكمة بناء على مذكرة المحامي العام لنيابات كفر الشيخ.

وكان المستشار مصطفى القاضي، قاضي المعارضات بمحكمة كفر الشيخ الجزئية، قد قرر في 11 نوفمبر الجاري، تجديد حبس المتهمة بالزنا زوجة جزار كفر الشيخ، 15 يوما بناء على تعليمات المستشار أشرف ربيع، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ.

وفي وقت سابق، أكدت مباحث كفر الشيخ، صحة واقعة السيدة المتهمة بالزنا، مشيرة إلى أنها أنشأت حسابات على موقع "فيسبوك" وتطبيق "واتساب"، وأساءت استخدامهما، بغرض التربح والحصول علي أموال نتيجة ممارسة الدعارة.

وفي التحقيقات، قالت زوجة جزار كفر الشيخ، إنها مارست الجنس مع عشيقها المدعو "وليد. م.ع"، وآخرين مقابل مبالغ مالية، مشيرة إلى أن الليلة كانت تتراوح بين 3 و5 آلاف درهم، مضيفة أن زوجته المغربية، هي التي سربت الفيديوهات والمكالمات؛ للانتقام منها بعد علمها بعلاقتها مع زوجها.

وأضافت المتهمة، أن زوجها استولى على هاتفها وقدمه للنيابة ضمن الأحراز، قائلة "مارست الجنس مع وليد أكتر من 5 مرات مقابل مبالغ مالية".

ووجهت النيابة للسيدة تهمة إدارة شبكة دولية منافية للآداب، ما نفته الأخيرة، قائلة "كنت بمارس الجنس مع اللي يدفع لكن مكنتش بدير شبكة، أنا أصغر من إني أدير شبكة، أنا كان اللي بيدفع بمارس معاه بس".

تعود القضية إلى شهر سبتمبر الماضي، حينما تقدم زوجها ببلاغ يتهمها فيه بممارسة الزنا والدعارة في دولة الإمارات، وظلت هاربة إلى أن جرى القبض عليها أثناء تقديمها بلاغاً ضده تتهمه بالتعدي عليها وإجهاضها.