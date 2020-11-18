"كبار بلا مأوى" ينقذ مسنا مجهول الهوية واصطحابه لمستشفى قصر العيني

توجه فريق "أطفال وكبار بلا مأوى"، للتعامل مع مواطن بلا مأوى متواجد بجوار مستشفى قصر العيني بوسط القاهرة، بناء على توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة الاستجابة للحالات الإنسانية.

وتبين للفريق أن المواطن مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالي 60 عاما، وتم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة الوزراء لاصطحاب الحالة إلى مستشفى قصر العيني لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة من تحاليل وأشعة.

ويقوم فريق إدارة الحالة التابع لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى بمتابعة الحالة بعد استقرار حالته الصحية تمهيداً لإيداعه بدور للرعاية الاجتماعية.

برنامج "حماية الأطفال والكبار بلا مأوى" يعمل في 13 محافظة

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى في 13 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ الأطفال والمشردين من كبار السن.

قال حسنى يوسف، مدير المشروع القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، بوزارة التضامن، إنه تتم الاستجابة لأى بلاغ بصورة عاجلة، مناشدا المواطنين الاتصال والإبلاغ عن تواجد أى طفل أو مسن في الشارع بلا مأوى.

وأكد مدير برنامج أطفال وكبار بلا مأوى، أنه بجانب عمل الوحدات المتنقلة لفرق عمل "أطفال وكبار بلا مأوى"، يتم الاستجابة لأى بلاغ، مشيرا إلى أنه فى حال تواجد شخص مختل ذهنيا أو عقليا، يتم الاستعانة بالصحة النفسية، لافتا إلى أنه يتم التعامل مع مثل هذه الحالات كثيرا.

ولفت إلى أنه يتم التعامل مع المتسول عند صدور أى بلاغ وعرض المساعدة عليه، موضحا أن الأخصائيين بالفريق مدربون على كيفية التعامل وإقناع المشردين على أن دور الرعاية أفضل من وضعيته وتواجده بالشارع الذى يعرضه للخطر.