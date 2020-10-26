التضامن: كبار بلا مأوى ينقذ مواطنا بلا مأوى بالإسكندرية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوى، بالتعامل مع البلاغ الوارد من منظومة الشكاوى الحكومية، بوجود مواطن بلا مأوى يفترش أحد شوارع منطقة باكوس بالاسكندرية.

يعاني من جرح عميق ملوث بذراعه الأيمن

وعلى الفور تحرك الفريق، وتبين أن المواطن يدعى "م" 35 عامًا، ويعاني من جرح عميق، ملوث بذراعه الأيمن، وغير قادر على الحركة ويتحدث بصعوبة.

وتم التواصل مع هيئة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة، حيث قام طبيب الإسعاف بإسعاف المواطن، وأفاد بأن الجرح ليس به غرغرينة، لكنه يمكن أن يكون نتيجة تعاطيه لحقن الإدمان.

التواصل مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي

وفي اليوم التالي، تم التواصل مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي وتم نقله إلي مستشفي المعمورة، وبعد الكشف عليه أفاد الاطباء بأن هذا الشخص كان مدمنًا منذ فترة ويعاني من نقص شديد في التغذية، بالاضافة لضعف عام في الجسم، وبالتنسيق مع الفريق المحلي بالاسكندرية تم عمل أشعة وتحاليل بمستشفي شرق المدينة لإثبات عدم إصابته بأي أمراض، وتم إيداع الحالة بدار الهدايا لرعاية الكبار بلا مأوى.

مؤسسات الكبار بلا مأوى تسهم في حل أزمة كبيرة

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّ مؤسسات الكبار بلا مأوى، تسهم في حل أزمة كبيرة، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء وسوء الأحوال الجوية.

وأكدت أنَّ عدد مؤسسات كبار بلا مأوى في مصر يبلغ 19 مؤسسة على مستوى الجمهورية، من بينها مؤسسات لسيدات بلا مأوى، ومؤسسات لرجال بلا مأوى ومؤسسات تضم سيدات ورجال بلا مأوى ومسنين في الوقت ذاته، وتشارك المؤسسات الأهلية بالتأثيث، وذلك الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

دمج الأطفال الصغار والكبار معاً فى دار واحدة

وأضافت أنَّ السعة الكلية لهذه المؤسسات تبلغ 1242 نزيلًا، ويبلغ الإشغال الفعلي لها 668 نزيلًا بنسبة إشغال تصل إلى 70٪؜ منهم 233 سيدة و435 رجلًا، متابعة أنَّه يتمّ التوسع في عمليات دمج الأطفال الصغار والكبار معاً فى دار واحدة لايجاد جو أسرى متكامل بين الكبار والصغار، مما يسهم في تعويضهم عن أسرهم الذين تخلوا عنهم.