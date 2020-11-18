"ليلة اغتيال كمال أبو النجا".. قصة فيلم لـ أحمد زكي لم ير النور

كثيرًا ما يجتمع الفنانون والكتاب في العديد من المشاريع السينمائية التي يتفقون على تنفيذها، ولكنها في النهاية لا ترى النور، ويقف وراء ذلك العديد من الأسباب والتي تتأرجح بين توقف الإنتاج، أو اعتذار أحد الفنانين أو المخرج عن استكمال العمل.

وفي عيد ميلاد إمبراطور السينما أحمد زكي، تستعرض "الوطن" تجربة سينمائية حاول أن يقدمها الفنان أحمد زكي تتناول ظاهرة الإرهاب، ففي خلال فترة التسعينيات اهتم العديد من الفنانين والمبدعين بوقوع عدد من الحوادث الإرهابية، وانعكس ذلك على إنتاج عدد من الأفلام التي أُنتجت في ذلك الوقت وتناقش هذه القضية مثل "الإرهابي" للفنان عادل إمام ولينين الرملي ونادر جلال، وفيلم "الإرهاب" للفنانة نادية الجندي والفنان فاروق الفيشاوي.

وفي تلك الفترة، كان الفنان أحمد زكي بدأ بالفعل في العمل بمشروع فيلم سينمائي يجمعه بالمخرجة إيناس الدغيدي، والمؤلف عبد الحي أديب في فيلم بعنوان "ليلة اغتيال كمال أبو النجا" والذي ناقش من خلاله ظاهرة الإرهاب، ولكن الفيلم لم يكتمل ولم يتم تصويره أو عرضه سينمائيًا، وكان قد تحدث عن ذلك الفيلم الكاتب والسيناريست الراحل عبد الحي أديب في لقاء صحفي عام 1994.

وقال "أديب" إن الفيلم يعد دراما تسجيلية تستعرض أحداث التطرف والعمليات الإرهابية التي شهدتها مصر تلك الفترة، من خلال بطل الفيلم وهو صحفي يدعى "كمال أبو النجا" والذي كان سيجسده الفنان أحمد زكي، وكان سيشارك في بطولة الفيلم كل من الفنانة رغدة والفنان محمد نوح.

وخلال حواره الصحفي أكد "أديب" أن الفيلم كان سيتناول جانب المرأة في قضية التطرف، وكانت ستدور أحداثه في شكل ساخر باعتبار أن السخرية تعطي شكلًا من الوضوح في عرض القضايا.

وعن اختياره لاسم بطل الفيلم أكد "أديب"، أنه تعلم من نجيب محفوظ أن يأتي بأسماء أبطال أفلامه من دليل التليفونات بالصدفة، مثلما كان يفعل أديب نوبل مع أبطال رواياته.

ولكن للأسف لم يشاهد الجمهور الفيلم لعدم استكماله أو تصويره، وكان من المشاريع الكثيرة التي كان ينوي الفنان أحمد زكي تقديمها ولم تستكمل دون أن يعلن أحد من فريق العمل أسباب التوقف.

يذكر أن الفنان أحمد زكي رحل عن عالمنا في 27 مارس عام 2005 عن عمر ناهز 56 عامًا، بعدما قدم مشوارًا فنيًا برصيد فني قارب 100 عمل فني سواء بالدراما التلفزيونية والإذاعية والمسرح والسينما.