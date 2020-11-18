اعترافات متهم مذبحة الحدائق: قتلت أمي وأخويا في 3 دقايق

"دماء متناثرة داخل المنزل وجثتان داخل غرفة بجانبهما السكين المستخدم في الجريمة ومصاب ملقى في الصالة فاقدًا للوعي، وفي غرفة مغلقة يقف أمامها شابان من جيران المجني عليهما محبوس بداخلها القاتل".. تلك الكلمات ذكرتها معاينة المباحث لمسرح جريمة ذبح سيدة وابنها على يد ابنها الأكبر.

"أخويا مسك بالسكين من المطبخ وضرب أمي بيها لما حاولت تاخد منه السكين عشان ميضربش أخوه، فوقعت على الأرض بعد ما دبحها وجري طعن أخوه قدامنا وماتوا هم الاثنين، ولما جوزي جري عليه عشان يمسكه ضربه بالسكين ".. تلك الكلمات اعترفت بها ابنة المجني عليها الأولى وشقيقة المجني عليه الثاني، وشقيقة المتهم أيضًا أمام المباحث خلال معاينة مسرح الجريمة.

وواصلت شقيقة المتهم شرح تفاصيل المذبحة أمام المباحث خلال معاينة فريق بحث جنائي من قسم الهرم تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث: "الموضوع كان خلاف بسيط بيني وبين أخويا اللي مات وفجأة اتدخل أخويا الكبير المتهم وشتمنا ولما أخويا رد عليه جري دخل المطبخ وجاب السكين اللي نفذ بيه المذبحة".

المتهم: قتلتهم في 3 دقايق

المتهم اعترف أمام المباحث بعد اقتياده من مسرح الجريمة إلى قسم شرطة الهرم لاستجوابه: "قتلت أمي وأخويا في 3 دقايق وكنت هقتل جوز أختي كمان بعد ما ضربته بالسكين بس مماتش"، كما اعترف أن شقيقه اعتدى عليه بالسباب والشتائم أمام جميع أفراد الأسرة وقالي: "اسكت يا مجنون ساعتها أعصابي فلتت ومكنتش مدرك أنا بعمل إيه".

وواصل المتهم شرح تفاصيل جريمته أمام المباحث: "أمي عزمتنا يوم الجريمة وبعد الغدا أختي اتخانقت مع أخويا الصغير فلما اتدخلت في الموضوع قالي ملكش فيه إنت مجنون مسكت السكين أمي حاولت تاخدها دبحتها هي وهو"، وبعدها تحرر محضرًا وأحيل المتهم إلي النيابة العامة.

نسبت النيابة للمتهم تهمتي القتل العمد والشروع في القتل، وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بعد أن حكى تفاصيل جريمته على مدار 4 ساعات متصلة أمام النيابة العامة مدعيًا أنها حدثت بسبب إنفعال شخصي ولم يخطط للجريمة.

الجريمة حدثت الساعة 6 مساءًا

وأفادت تحريات المباحث أن الجريمة حدثت في الساعة السادسة من مساء أمس عندما فوجئ المارة من أمام عقار في شارع الجيش في حدائق الأهرام بصرخات فتاة:ا"ألحقونا أخويا قتل أمي وأخويا"، حيث أسرع عمال المحال التجارية وعدد من المارة إلى الشقة وعثروا على جثتي المجني عليهما بينما تمكنوا من إنقاذ زوج الفتاة المستغيثة، وبسرعة تم استدعاء سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى.

العميد محمد نبيل مأمور قسم الأهرام، تلقى بلاغا يفيد بقيام شخص بقتل والدته وشقيقه بالعقار رقم 414 ن هضبة الأهرام، وتبين من التحريات، وفاة كل من طالب جامعي بعدد 2 طعنة بالبطن، وأمه ربة منزل "59 سنة" متوفاة بطعنة بالرقبة، وتم التحفظ على سلاح الجريمة وإرساله إلي الأدلة الجنائية لفحصه.