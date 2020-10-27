لمعايرته بعدم الإنفاق على أسرته.. عاطل يقتل زوجته طعنا في الغربية

ذبح عاطل زوجته عقب مشادة كلامية، داخل منزل العائلة بقرية "سندبسط" بمركز زفتي في محافظة الغربية، بعد معايرتها له بترك عمله الحكومي وتقاعده بالمنزل، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي زفتي العام.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتى، بمقتل ربة منزل علي يد زوجها بعدة طعنات بسلاح أبيض، وأفادت التحريات الأولية التي قادها العقيد أحمد خيري رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى، أن خلافًا وقع بين الزوج وزوجته لهروبه من عمله الحكومي وجلوسه في المنزل بدون عمل وعدم الإنفاق على أسرته، فقام على أثرها بطعنها بسكين المطبخ .

وجرى استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، تزامنًا مع ملاحقة المتهم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.