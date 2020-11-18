5 مشكلات واجهت أحمد زكي خلال تصوير "4 في مهمة رسمية": القرد عضه في أذنه

يعتبر "4 في مهمة رسمية" من أهم الأعمال التي قدمها الفنان أحمد زكي، خلال مشواره الفني، والذي يحتفل عشاقه بالذكرى 74 لميلاده.

وواجه الفتى الأسمر عدة مشكلات خلال تصوير هذا العمل السينمائي، تستعرضها "الوطن" في التقرير التالي: -

1- كانت مشكلته الأولى والكبيرة فى التعامل مع "القردة"، فعلى الرغم من أنه صنع حالة خاصة بينهما قبل بدء التصوير، إلا أن طبعه كان عصبياً.

2- كانت "القردة" ذكية، وتقفز عليه فى اللحظة التى ينتهى فيها من المشهد، وتقوم بعضه من أذنه.

3- كان يتعصب وقت التصوير من التعامل مع الحيوانات، ويبعدهم عنه، لأنها كانت تشكل له تهديداً وتخرجه من تقمص الشخصية.

4- صوّرت نصف مشاهد الفيلم في الشارع مع 4 حيوانات.

5- كانت فكرة الفيلم "لايت" أي خفيفة، وهو غير مألوف للسينما المصرية.

فيلم "4 في مهمة رسمية" تدور أحداثه حول الموظف "أنور عبد المولى" الذي يحلم بحياة متجددة، لذلك اتفق على عقد عمل في مجال السياحة باليونان"، إلا أنه لم يستطع السفر وعمل بمصلحة حكومية، لتتغير حياته من خلال قيامه بمهمة رسمية للمصلحة الحكومية التي يعمل بها، وهي تسليم تركة إلى بيت المال بـ"القاهرة" تتكون من قرد، وحمار، ومعزة، وتقع له العديد من المفارقات الكوميدية التي لا يجد منها مفرًا.

والعمل من بطولة أحمد زكي، ونورا، ونجاح الموجي، واعتدال شاهين، وعبد الله مشرف، ومحمد السقا، ورأفت فهمي، وفؤاد خليل، وكمال الزيني، وشوقي شامخ، ومحمد الأدانداني، وكمال عمار، ومن تأليف محمد دوارة، وسيناريو عبدالجواد يوسف، وإخراج علي عبد الخالق، الذي استطاع بلمساته الإخراجية توظيف الصورة وخروج الفيلم بشكل كامل الرؤية.