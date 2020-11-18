بعد رصده في المجمدات.. الغرف تطمئن المواطنين: "معندناش لحوم تحمل كورونا"

انعكست شائعات وجود لحوم برازيلية مصابة بفيروس كورونا بالاسواق العالمية بالسلب على سوق اللحوم البلدى واعلن التجار مخاوفهم من قفزات غير مسبوقة تصل للضعف حال وقف استيراد اللحوم المجمدة نتيجة لوجود فجوة قدرت بنحو60% من اللحوم.

وقال محمد شرف رئيس شعبة اللحوم البلدى بغرفة القاهرة سابقا إن أسعار اللحوم مستقرة 5 اشهر نتيجة توافر كميات كبيرة من المعروض سواء من اللحوم البلدية أو المستوردة.

واوضح أن اللحوم المستوردةتساهم إلى حد بعيد فى تحقيق التوازن السعري بالسوق، فى ظل فجوة تقدر بنحو60% مشيراً إلى أن هناك صفقات جديدة تم إبرامها وفى طريقها لدخول السوق المحلية قريباً

موضحاً فى الوقت ذاته أن كافة اللحوم التي تستوردها مصر تتمتع بمستويات جودة عالية مع زيادة إجراءات الفحص الرقابة من قبل الحكومة المصرية بما في ذلك اللحوم السودانية التي لا تتمتع بسمعة جيدة والسبب فى ذلك طريقة نقلها خلال فترات طويلة من المنافذ الحدودية حتى أماكن بيعها وبمبردات غير جيدة.

وقال إن المخزون من اللحوم المستوردة يكفي الاستهلاك حاليا ، وأن الأسعار لم تشهد أي زيادة، نتيجة لوفرة المعروض، مشيراً فى الوقت ذاته ان اى تراجع فى استيراد اللحوم المجمدة سيودى الى قفزات تاريخية للحوم البلدى نتيجة الفجوة بين العرض والطلب

وتراوحت اللحوم البلدي الكندوز بين 110حتى 150جنيهًا للكيلو، واللحم المفروم من 110- 140جنيهًا، السجق 110-125 جنيهًا، وأسعار البفتيك والاستيك بين 110- 140 جنيهًا، وأسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيهًا، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارًا، لتبدأ من 120 حتى 140جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو الجملي بين 90 – 110 جنيهات، وفقًا للتقرير شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وفى السياق نفسه :اكد احمد صقر نائب رئيس غرفة الاسكندرية "مستورد لحوم" خلو اللحوم المستوردة من فيروس كورونا مؤكدا انها خالية تماما من اى عدوى بكتريا الا ان عمليا نقلها وتداولها مع تباين درجات الحرارة داخل السوق المحلى يجعلها غير امنة ولاتراعى اشتراطات الامن والامان الغذائى والابقاء على هذه اللحوم امنة .

وحذر من بيعها فى الاسواق الشعبية وعربات الشارع مؤكدا انهم الاكثر نقلا للفيروس كورونا فثقافة تداول اللحوم تحتاج لتغيير شامل، وأن مشاهد نقلها على موتوسيكلات وعربات مكشوفة دليل عدم صلاحيتها للاستهلاك، فلابد من الرقابة المشددة على عربات الشارع وعدم تداول اللحوم فى الشوارع وحفظها فى ثلاجات مبردة كما يحدث فى الاردن و الرقابة على المجازر ، والتفتيش على المطاعم .

واشار ان وزارة الزراعة والجهات المعنية تقوم بأخذ عينات من اللحوم المستوردة من الخارج وتقوم بتحليلها، وإذا ثبت أنها غير مطابقة للمواصفات يتم رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي.كما يتم ذبحها في مجزر معتمد لدى الهيئة، وكذلك يتم التغليف والتجميد والتعبئة تحت الإشراف البيطري، وعند وصول الشحنة للموانئ المصرية يتم أخذ عينة من خلال وزارتي الزراعة والصحة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتحليلها للتأكد من خلوها من أي أمراض وبائية تتسرب إلى داخل البلاد، من خلال ضبط إجراءات استيراد الحيوانات، وتشديد الفحص في المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد