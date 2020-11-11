ضبط 1205 قضايا تموينية في 24 ساعة: أبرزها 13 طن لحوم مستوردة فاسدة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع..

فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط ( 13٫6 طن "لحوم مستوردة – دواجن – مفروم لحوم ودواجن – مصنعات لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية فى حالة سيولة وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية – كائن بمدينة 6أكتوبر بالجيزة).

ضبط (120 طن "زيتون مخلل") بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية المخللات بدون ترخيص – كائن بوادى النطرون بالبحيرة).

ضبط ( 18٫68 طن "جبن بأنواع مختلفة") بدون مستندات مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص – كائنة بالزاوية الحمراء بالقاهرة).

ضبط ( 9 طن سلع غذائية "أرز أبيض – عدس – فول") بدون مستندات مجهولة المصدر ، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.. بحوزة (المدير المسئول عن شونة غلال – كائنة بالساحل بالقاهرة).

ضبط ( 57600 عبوة "شيكولاته" مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية منتج نهائى - 6٫68 طن سلع غذائية "سكر حر – لبن بودرة – زبدة كاكاو" بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج) ، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الشيكولاتة – كائن بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة).

ضبط ( 20000 عبوة "ملح طعام") بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص – كائن بالدخيلة بالإسكندرية).

ضبط ( 1178عبوة "منشطات") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية – كائن باللبان بالإسكندرية).

ضبط ( 1٫2 طن"أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص – كائن بسمنود بالغربية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.