شعبة اللحوم: ثبات الأسعار 30 يوما دون زيادة لتحريك ركود الأسواق

سجّلت أسعار اللحوم البلدي، تباينا كبيرا فى المحافظات والقرى والنجوع، رغم ثبات أسعارها لمدة تصل لـ30 يوما، لتباع بأسعار تراوحت من 100 لـ 160جنيها للكيلو حسب القطعة.

قال محمد شرف رئيس شعبة اللحوم بالغرفة التجارية السابق: "لا زيادة في أسعار اللحوم البلدي حاليا، نتيجة لوفرة المعروض وآليات العرض والطلب".

وأشار إلى أن سوق اللحوم يعانى تراجعاً ملحوظاً فى القوة الشرائية خلال الفترة الأخيرة، ما يشكل عبئاً كبيراً على التجار، لافتا إلى أن عدد كبير يفضل تراجع الأسعار لتشجيع الشراء والمبيعات، وبين أنه بالرغم من ارتفاع التكلفة إلا أن الأسواق حافظت على ثبات الأسعار لإنعاش المبيعات وتحريك الأسواق الراكدة.

وقال سيد النواوي، مستورد لحوم بالغرف التجارية، أنه بالرغم من تأرجح الأسعار العالمية بين الارتفاع والثبات، إلا أن الأسواق المحلية لم تسجب للارتفاع لإنعاش الطلب بسبب حدة الركود.

وتابع "النواوي"، أن سعر بيع كيلو اللحم البرازيلي لازال يباع بـ 80 - 85 جنيها، مضيفا أن كيلو اللحم الهندي يباع بـ70 جنيها للمستهلك، ومن المفروض بيعه بـ 60 - 62 جنيها.

ومن جهته، قال أحمد صقر رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، إن جميع المؤشرات العالمية تشير الى ارتفاع اللحوم المستوردة خلال الفترة القادمة نتيجة لارتفاع أسعار الماشية، وتحتل الصين سببا رئيسيا فى هذا الارتفاع لزيادة طلبها على لحوم الأبقار، لافتا إلى أن الصين تسببت فى رفض عدد كبير من المستوردين لأسعار اللحوم الجديدة التى فرضتها البرازيل، حيث طالب المستوردون الإبقاء على سعر 3300 و3400 دولار للطن.