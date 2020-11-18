"الصحة" توفر 500 ألف جرعة لقاح إنفلونزا للفرق الطبية والمسافرين

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توفير 500 ألف جرعة من لقاح الانفلونزا رباعي التكافؤ، لتطعيم الفرق الطبية بالمنشآت الصحية، والفئات عالية الخطورة، والمسافرين.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء منذ قليل.

واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الموقف الحالي لانتشار فيروس كورونا المستجد، على مستوى الجمهورية، وكذلك على المستوى العالمي.

ونوهت إلى تحذيرات منظمة الصحة العالمية لكون كورونا فيروسا خطيرا يهاجم جميع أجهزة الجسم، ويوجد أعداد كبيرة ممن تم إصابتهم يعانون من آثار طويلة المدى بسبب هذا الفيروس، وأنه يتعيّن على دول العالم بذل كل ما في وسعها لدعم العاملين في مجال الصحة، وإبقاء المدارس مفتوحة، وحماية الفئات الأكثر تأثرا، وحماية الاقتصاد.