"الصحة": إصابة 17 تلميذا في حادث مروري لأوتوبيس مدرسة بمحافظة الجيزة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن إصابة 17 تلميذًا وسائق ومشرفي أوتوبيس، وذلك إثر حادث مروري لأوتوبيس مدرسة بمحافظة الجيزة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف مجهزة نقلت كل المصابين إلى مستشفى الهرم.

وكشف "مجاهد" أن جميع الإصابات تراوحت ما بين كدمات وسحجات وكسور بالجسم وجميعها مستقرة، فيما عدا حالتين بالرعاية المركزة إحداهما لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، والأخرى مشرفة الأوتوبيس وتبلغ من العمر 35 عاما، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.