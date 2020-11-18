وزيرة الصحة: مناعة المتعافين من كورونا قد لا تكون طويلة الأمد

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على إمكانية تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد حتى للأفراد الذين أصيبوا به، وتم شفاؤهم، موضحة أن المناعة الطبيعية قد لا تكون طويلة الأمد.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، منذ قليل.

واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الموقف الحالي لانتشار فيروس كورونا المستجد، على مستوى الجمهورية، وكذلك على المستوى العالمي.

وقالت "زايد": "إذا تمت الموافقة على استخدام لقاح فيروس كورونا على نطاق واسع، فمن الممكن أن يستمر تقديم اللقاح للأشخاص حتى لو تمت إصابتهم بـ Covid-19 في الماضي؛ وذلك لأن المناعة الطبيعية قد لا تكون طويلة الأمد ويمكن أن يوفر التحصين مزيدًا من الحماية".