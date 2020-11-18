قاضي قضاة فلسطين يدين وضع شمعدان يهودي على سطح المسجد الإبراهيمي

أدان قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، قيام مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين بوضع ما يسمى بـ"الشمعدان" الديني اليهودي على سطح المسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل بحماية من قوات الاحتلال، واصفًا هذه الخطوة بأنها جريمة حرب جديدة ترتكبها سلطة الاحتلال واعتداء صارخ على مقدساتنا ومساجدنا.

وقال "الهباش"، في بيان أوردته وكالة أنباء فلسطين "وفا"، اليوم الأربعاء، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي بكافة مستوياتها السياسية والأمنية تستغل كل مناسبة خاصة ما تسمى بـ"الأعياد اليهودية" لتنفيذ الجرائم والمخططات التي تنتهك حرمة مقدساتنا الإسلامية في مدينة الخليل، مؤكدًا أن الحرم الإبراهيمي الشريف هو تراث إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه، وهو ما أقرت به القرارات المتعاقبة لمنظمة يونيسكو.

وأكد أن مدينة الخليل وبالذات منطقة الحرم الإبراهيمي تعاني منذ سنوات من هجمة احتلالية شرسة منظمة، هدفها تهويد المكان، وترحيل الفلسطينيين أصحاب الأرض وأصحاب الحق.

ودعا "الهباش" أبناء شعب فلسطين إلى تعزيز التواجد في البلدة القديمة، وزيارة الحرم الإبراهيمي الشريف والرباط فيه بهدف التأكيد على إسلامية المكان وفلسطينيته.