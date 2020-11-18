بعد شكاوى الأهالي.. عزل 34 حالة اشتباه كورونا في بلطيم

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ عن رصد نحو 34 حالة محتمل إصابتها بفيروس كورونا في مدينه بلطيم، وتم عزلهم بمستشفى بلطيم المركزي، المخصص لعزل حالات كورونا، وجرى تكليف لجنة من إدارة الطب الوقائي، بالاشتراك مع إدارة الأمراض المتوطنة وإدارة بلطيم الصحية، لمتابعة أعمال التقصي، وحصر الحالات المخالطة، وأعمال رش وتطهير منازل الحالات.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة سوسن سلام، في بيان أصدرته المديرية اليوم الأربعاء، أنه جرى إعداد شنط خاصة بالأدوية لحالات العزل المنزلي، المخالطة للحالات المحتمل إصابتها، ومن المقرر أن تستمر أعمال الحصر والتقصي والرصد لأي حالات اشتباه.

وأضافت أنه يتم توزيع حقائب المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، التي تم تحديدها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، على الحالات المخالطة لمصابي كورونا، والمشتبه في إصابتهم بالفيروس، الذين يخضعون للعزل المنزلي.

كما أكدت مديرية الصحية على المرور اليومي، وبصفة مستمرة، على 13 مستشفى جرى تخصيصها لتنفيذ اجراءات عزل وعلاج المصابين بفيروس كورونا، وذلك للتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات، وأعمال النظافة والتعقيم والتخلص الآمن من النفايات، واستقبال الحالات والتعامل معها، وكذلك متابعة المخازن والصيدليات، والاطمئنان على المرضى.

وتعدد شكاوى المواطنين في مدينة بلطيم، خلال الأيام الماضية، من انتشار فيروس كورونا بين عدد من أبناء المدينة، الأمر الذي دفع رئيس المدينة إلى عقد اجتماع مع كبار الأطباء، لبحث كيفية مواجهة الفيروس.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة احترام التدابير الوقائية المتمثلة في الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الواقية، فضلاً عن تنفيذ حملات موسعة لمنع الأفراح وإقامة الأسواق والسويقات الشعبية، وتجمعات الباعة الجائلين، ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التي تحوي تجمعات للمواطنين، بدعم شرطي، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.