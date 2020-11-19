بينهم العاملون بعد سن الشيخوخة.. تعرف على أحكام تأمين إصابات العمل

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن صاحب العمل ملزم بإخطار الهيئة عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها، وفي حالة امتناعه يجوز للمؤمن عليه أو من ينيبه أو المستحقين عنه إخطار الهيئة.

وأوضحت الهيئة أنواع إصابات العمل كالتالى:

- الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول المرفق هنا .

- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.

- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.​

- الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه إلى العمل أو عودته منه.

5 فئات تسرى عليهم أحكام تأمين إصابات العمل

وتسرى أحكام تأمين إصابة العمل على المؤمن عليهم من الفئات الآتية:

- العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

- المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.

- الطلاب المشتغلون في مشروعات التشغيل الصيفى.

- المكلفون بالخدمة العامة.

- الملتحقون بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسرى في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.​

وتقوم جهة العمل باستيفاء مستندات الإصابة، "حسب نوع ومكان الإصابة"، ما عدا إخطار وقوع الإصابة وتسليم المستندات إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف المؤمن عليه.

المس​تندات المطلوبة للإصابة نتيجة حادث أثناء العمل وبسببه:

- إخطار وقوع الإصابة معتمد ومختوم وفقا لللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون .

- محضر الشرطة للحادث أو صورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، وذلك فى حالة وقوع الإصابة خارج نطاق العمل.

- محضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل، موضحا بهما رأى جهة التحقيق وتاريخ وساعة الإصابة، وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، وأقوال الشهود إن وجدوا، والظروف التى وقعت فيها الحادثة بالتفصيل، وبيان ما إذا كان الحادث عمدا، أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

ـ أقوال صاحب العمل أومندوبه خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل.

- التقرير الطبي الأولى الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي موضحا به ساعة وتاريخ أول زيارة للمستشفى، وكذلك التقرير الطبى الصادر فور وقوع الإصابة إن وجد.