"التأمينات": استئناف صرف معاشات من يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

تستأنف الهيئة القومية للتأمينات، اليوم، صرف معاشات الشريحة الثالثة لشهر نوفمبر، لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 2000 جنيه، والبالغ عددهم مليونا و700 ألف قائم بالصرف.

وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الهيئة تقدم خدمات تأمينية بصورة مستمرة لحوالى 25 مليون مواطن، منهم 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بالإضافة إلى 14 مليون مؤمَّن عليه.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع المعاناة عن المواطنين فيما يتعلق بمنظومة التأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أنّه سيكون هناك فصل تام بين مكاتب أداء الخدمة والقائم بتشغيل الخدمة، إذ يتم إنشاء مكاتب أمامية تقدم خدمات فقط، ولا علاقة لها بتشغيل الخدمة مثل كبرى الشركات، كما سيكون هناك منصة إلكترونية لتقديم الخدمات.

من جانبها، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم توصيل المعاشات لمن يبلغ سنهم 80 عامًا بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لافتة إلى أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات لتقديم هذه الخدمة، للتعرف على منازل الراغبين فى الحصول على هذه الخدمة، مؤكدة أن هذه الآلية جديدة.

البدء بسن الـ80 عاما وتخصيص لون لكل فئة عمرية من المسنين

سيتم البدء بسن الـ80 عاما وسيتم تخصيص لون لكل فئة عمرية من المسنين، حيث يتم تقسيمها بالألوان، "من 60 حتى 80 عاما لون، ومن 80 حتى 90 عاما لون آخر"، مشيرة إلى أن هناك خطة للوصول لسن 75 و70 عاما، مؤكدة أنها تشجع المحفظة الإلكترونية والدفع الإلكترونى، ولكن تم إيجاد قناة أخرى للصرف وهى توصيل المعاشات للمنازل.

ولفتت إلى أنه سيتم تحويل بطاقات صرف معاشات "تكافل وكرامة" إلى كروت "ميزة"، لتوفير مميزات متعددة للمستفيدين ومن ضمنها إتاحة عمليات السحب والإيداع، إلى جانب سداد المستحقات الإلكترونية الحكومية والعامة دون تحمل أي تكلفة مادية.