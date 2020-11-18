بيت العائلة يهنئ البابا تواضروس بالذكرى الـ8 لتجليسه
الأنبا إرميا: لا حرية مع الإساءة للأديان
كتب:
سعيد حجازي
04:56 م | الأربعاء 18 نوفمبر 2020
اجتماع بيت العائلة
حرص أعضاء بيت العائلة المصرية، على توجيه التهنئة لقداسة البابا تواضروس، بمناسبة ذكرى مرور 8 سنوات على تجليسه بطريركًا للكرازة المرقسية.
وعقد بيت العائلة المصرية، اجتماعًا موسعًا لفروعه، برئاسة الدكتور محمد شامة أمين عام بيت العائلة المصرية، والأنبا إرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، ومنسق بيت العائلة المصرية، وبحضور أعضاء فروع بيت العائلة المصرية بالمحافظات، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، لمناقشة توصيات وإنجازات بيت العائلة.
وعرض أعضاء فروع بيت العائلة المصرية بالمحافظات، أهم الإنجازات والمعوقات التي واجهتهم، كما جرت مناقشة أهم سبل تطوير عمل الفروع على مستوى الجمهورية.
وأكد شامة، أن الاجتماع مع فروع بيت العائلة المصرية من كل المحافظات يأتي في إطار تبادل الخبرات والأفكار بين الأعضاء، للارتقاء بعمل بيت العائلة المصرية، موضحًا أهمية بيت العائلة في حل المشكلات وخاصة الثأرية ودوره في تناغم المجتمع المصري وترابطه.
وشدد إرميا، على عدم قبول الإساءة للرموز الدينية وللأديان، مؤكدًا ضرورة التصدي لكل من يأخذ هذا الاتجاه لما فيه من تشتت وزعزعة للمجتمعات، موضحًا أنه لا حرية مع الإساءة للأديان، فالأديان ترسخ قيم السلام والمواطنة والتعايش السلمي ولا مجال للإساءة إليها.
وأكد الأمير، أن الهدف من بيت العائلة هو تقوية الروابط بين المصريين بجميع طوائفه، لذا يجب علينا أن نكرس الجهود من أجل هذه المهمة السامية، لمزيد من التقدم والاستقرار لوطننا الغالي، مشيدًا بالمجهودات التي قام بها أعضاء فروع بيت الزكاة على مستوى الجمهورية.