بيت العائلة يهنئ البابا تواضروس بالذكرى الـ8 لتجليسه

حرص أعضاء بيت العائلة المصرية، على توجيه التهنئة لقداسة البابا ‏تواضروس، بمناسبة ذكرى مرور 8 سنوات على تجليسه بطريركًا للكرازة المرقسية.

وعقد بيت العائلة المصرية، اجتماعًا موسعًا لفروعه، برئاسة الدكتور محمد شامة أمين ‏عام بيت العائلة المصرية، والأنبا إرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين ‏العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر ‏للوجه البحري، ومنسق بيت العائلة المصرية، وبحضور أعضاء فروع بيت العائلة المصرية ‏بالمحافظات، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، لمناقشة توصيات وإنجازات بيت العائلة.‏

و‏عرض أعضاء فروع بيت العائلة المصرية بالمحافظات، أهم الإنجازات والمعوقات التي ‏واجهتهم، كما جرت مناقشة أهم سبل تطوير عمل الفروع على مستوى الجمهورية.‏

وأكد شامة، أن الاجتماع مع فروع بيت العائلة ‏المصرية من كل المحافظات يأتي في إطار تبادل الخبرات والأفكار بين الأعضاء، للارتقاء ‏بعمل بيت العائلة المصرية، موضحًا أهمية بيت العائلة في حل المشكلات وخاصة الثأرية ودوره ‏في تناغم المجتمع المصري وترابطه.‏

وشدد إرميا، على عدم قبول الإساءة ‏للرموز الدينية وللأديان، مؤكدًا ضرورة التصدي لكل من يأخذ هذا الاتجاه لما فيه من تشتت ‏وزعزعة للمجتمعات، موضحًا أنه لا حرية مع الإساءة للأديان، فالأديان ترسخ قيم السلام ‏والمواطنة والتعايش السلمي ولا مجال للإساءة إليها.‏

وأكد الأمير، أن الهدف من بيت العائلة هو ‏تقوية الروابط بين المصريين بجميع طوائفه، لذا يجب علينا أن نكرس الجهود من أجل هذه ‏المهمة السامية، لمزيد من التقدم والاستقرار لوطننا الغالي، مشيدًا بالمجهودات التي قام بها ‏أعضاء فروع بيت الزكاة على مستوى الجمهورية.‏