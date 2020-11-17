تفاصيل احتفال الكنيسة بالذكرى الثامنة لتجليس البابا تواضروس غدا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الأربعاء، بالذكرى الثامنة لتجليس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على الكرسي البابوي في 18 نوفمبر 2012.

وكانت عدد من الكنائس أقامت احتفالات خاصة بتلك المناسبة، آخرها مجمع كهنة الإسكندرية خلال زيارة البابا الأخيرة لهم بداية الأسبوع الجاري، بمسرح المقر البابوي بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، بحضور مجمع كهنة الإسكندرية بقطاعات الخدمة الرعوية الأربعة، والأساقفة العموم المسؤولين عن قطاعات الخدمة في الإسكندرية، وهم: الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

وبدأ اللقاء بالاحتفال بالعيد الثامن لجلوس قداسة البابا علي كرسي مارمرقس، تحت عنوان "الإسكندرية في قلب البابا" وتم عرض محطات في ارتباط البابا بالإسكندرية قبل تنصيبه بطريركًا ثم النهوض بالخدمة في الإسكندرية بعد جلوسه على الكرسي المرقسي حيث تم تقسيم الخدمة إلى أربعة قطاعات رعوية، وعرضت كذلك كلمات مسجلة من الأساقفة وكاهن من كل قطاع رعوي لتهنئة البابا.

ويتزامن الاحتفال بتلك الذكرى مع موعد الاجتماع الأسبوعي للبابا تواضروس الذي سيلقيه من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في السادسة مساء الأربعاء.

كما ستعرض بتلك المناسبة قناة "مارمرقس" الناطقة بلسان الكنيسة وتبث من الكاتدرائية، لقاء خاص مع البابا تواضروس من داخل المكتبة البابوية بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وكانت الكنيسة خصصت العدد الجديد من مجلة الكرازة الناطقة بلسانها، للاحتفاء بالذكرى الثامنة لتجليس البابا من خلال كتابات عدد من أساتذة وخدام الكنيسة.

كما أقامت أسقفية الشباب برئاسة الأنبا موسى، الأسقف العام، معرض الكتاب القبطي بالكاتدرائية الذي يقام سنويا احتفالا بتلك المناسبة وشهد افتتاحه هذا العام الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة.

وكان الاحتفال بتلك الذكرى خلال الأعوام الماضية يشهد مشاركة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة مع البابا والاشتراك في صلاة قداس مشترك، إلا أن الظروف التي فرضتها إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حالت دون انعقاد اجتماعات المجمع المقدس السنوية خلال العام الجاري.