وزيرة الهجرة تهدي البابا تواضروس "أيقونة كنسية" بمناسبة ذكرى تجليسه

أهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أيقونة كنسية، وذلك لمرور 8 أعوام على تجليسه بطريركًا.

وشاركت السفيرة نبيلة مكرم، في احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقدمت التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، مؤكدة أنه يعد رمزًا للمحبة والتواضع والسماحة والعطاء والإنسانية والعلم، وقالت: "في عيد جلوس البابا شكرًا لنعمة وجودك، نتعلم منك قيمة العمل وإعلاء الخلق ومحبة الآخر ورعاية المحتاج، شكرًا لدعم جهود وزارة الهجرة".

وأكدت الوزيرة أن التاريخ سيذكر الدور الوطني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وموقفها العظيم تجاه كل القضايا التي تحتاج ترابط مؤسساته وتجلي خلالها دور الكنيسة كأحد مؤسسات الدولة، كما لم يتوقف قداسة البابا تواضروس خلال رحلاته وزياراته الرعوية إلى مختلف بلدان العالم عن إجلاء الصورة الحقيقة لمصر الوطن.

وشَهِد الاحتفال بعيد تجليس البابا تواضروس الثاني، صلاة القداس الإلهي بكنيسة العذراء قصرية الريحان، أقدم كنائس مصر القديمة، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك كإجراء احترازي؛ نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشَهِد الاحتفال بعيد تجليس البابا تواضروس الثاني، صلاة القداس الإلهي بكنيسة "العذراء قصرية الريحان، أقدم كنائس مصر القديمة، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك كإجراء احترازي؛ نظرًا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووُلد البابا تواضروس في 4 نوفمبر عام 1952، وحصل على بكالوريوس الصيدلة بجامعة الإسكندرية عام 1975 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، كما حصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية من إكليريكية الإسكندرية عام 1983، ودرس الدراسات العُليا في الهندسة الصيدلية في جامعة الإسكندرية.