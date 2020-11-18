أيمن شبانة: مصر تتحرك تجاه تعزيز التعاون مع القارة السمراء بخطى ثابتة

قال الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تتحرك تجاه القارة الأفريقية، تحركا استراتيجيا، وليس مجرد تحرك تكتيكي مؤقت ومتقطع، كما أنها تحاول التغلب على الكثير من العقبات، التي كانت تعترض حركتها في القارة السمراء.

وأضاف "شبانة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك استراتيجية تم وضعها منذ 5 سنوات، للتحرك المصري إزاء القارة الأفريقية، حيث أن لمصر دورا كبيرا في حل الأزمة الليبية وفي السودان أيضا، لرفع اسم الدولة من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وأوضح أن مصر دائما ما تؤكد على فكرة التعاون المشترك والتواصل مع المجتمع الدولي، والارتباط بالكيانات التنظيمية القوية مثل الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة، كما أنها تركز على جذب الاستثمار للقارة الأفريقية، وهي في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار في القارة السمراء.

وأكد أنه يتم استثمار كل أدوات السياسة الخارجية للدولة المصرية للنفاذ إلى القارة الأفريقية، ويبقي فقط إنشاء قناة فضائية مصرية موجهة للقارة الأفريقية، تعمل على مدار الساعة، لاستكمال الجهد الكبير الذي تبذله الإذاعات المصرية الموجهة.

وأشار إلى أنه في حال نجحت مشروعات الربط الملاحي بين الإسكندرية وبحيرة فيكتوريا، ومد خط حديدي مزدوج بين مصر والسودان، يمتد إلى شرق القارة الأفريقية مثل إثيوبيا وأريتريا سيمثل ذلك نافذة من المشروعات، تمكن لمصر أن تتعاون بقوة مع القارة الأفريقية، وهو ما سيزيد حجم التجارة المصرية مع دول القارة الأفريقية.

وتابع: "مشروع التحول الرقمي، مصر هي الدولة الرائدة في هذا القطاع، وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة التي جمعت بين ألمانيا والدول الأوروبية والصناعية، فيما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى المشاركات الأخرى التي تشارك فيها مصر بمنتهي الفعالية، كما أنها تقود القارة الأفريقية في اتجاه التحول الرقمي الذي تنشده القارة جمعاء".