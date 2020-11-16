غانا بوابة "مصر للطيران" لزيادة شبكة خطوطها في أفريقيا

قال الطياررشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تسعى لتوسيع شبكة خطوطها داخل القارة الأفريقية، لذا وقّعت مذكرة تفاهم مع دولة غانا، وتتفاوض حاليا مع الحكومة الغانية لتأسيس شركة طيران مشتركة للوصول لنقاط طيران أكبر داخل القارة.

وأضاف لـ"الوطن"، أن الشركة تمتلك حاليا أسطولًا جويًا قوامه 98 طائرة، وهناك خطط وضعتها الحكومة المصرية ووزارة الطيران المدني لتحديث أسطول الشركة بشراء 9 طائرات جديدة خلال عامي 2022 و2023.

وأشار "زكريا" إلى أن إيرادات الشركة انخفضت هذا العام بنسبة تتراوح ما بين 65 إلى 70% مقارنة بالعام الماضي بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الشركة حققت خسائر مالية شهرية قُدرت بنحو مليار جنيه خلال الفترة من مارس وحتى يوليو الماضيين، لافتًا إلى أن تلك الخسائر تراجعت لتصبح نحو 750 مليون جنيه بعد إعادة تشغيل الشركة قبل 5 أشهر.

وأوضح أن شركة مصر للطيران للشحن الجوي ساهمت بشكل كبير في نقل المواد الطبية والمطهرات للعديد من دول العالم أثناء فترة توقف تشغيل رحلات الطيران المنتظم.

وأوضح أن "مصر للطيران" أعدت خطة للعمل حتى يتم تعافي قطاع الطيران العالمي بشكل كامل من آثار كورونا، تعمل من خلالها الشركة على تقليل حجم الخسائر لأبعد حد وتحقيق ايرادات جيدة، مشيرًا إلى أنه وفقًا لكافة المنظمات والجهات الدولية العاملة بالطيران فإن الحركة الجوية لن تعود إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا قبل حلول عام 2023 أو 2024.

وأوضح "زكريا" أن الشركة تطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي توافقت عليها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولى للنقل الجوي "الاياتا"، وأهمها ضرورة التباعد خلال إنهاء كافة إجراءات السفر بالمطارات، وتفعيل إجراءات الحجز الإلكترونى لتذاكر السفر، وارتداء الكمامة الطبية طوال مدة الرحلة وإعطاء الراكب أدوات التعقيم من جل ومطهرات، وعدم حجز الصفين الأخيرين بالطائرة وتركهما للركاب ذوي الأمراض المزمنة الذين لا يستطيعون ارتداء الكمامة لفترات كبيرة، علاوة عن أن كافة طائرات الشركة بها أجهزة لتنقية الهواء.