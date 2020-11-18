كورونا يمنع "هاملت 83" العراقي من المشاركة في شرم الشيخ للمسرح الشبابي

كشف الدكتور جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين، أن فريق عرض "هاملت 83"، تعذر وصوله لمدينة شرم الشيخ للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، بسبب إصابة عدد من أعضائه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح مخرج العمل فكرت سليم في مؤتمر صحفي بالمهرجان، أن أحد أعضاء الفريق توفيت والدته بفيروس كورونا، وأصيب ابنها بالفيروس، وإثره أصيب 3 من أصدقائه بالفيروس.

وتمنى المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، السلامة والصحة لأعضاء الفريق، على أمل رؤيتهم في الدورات المقبلة.

واحتفى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، بالفنانة الراحلة سناء جميل بتخصيص ندوة لها، أمس، بحضور الإعلامي مفيد فوزي، الفنانة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي، المخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان.

بدأ الاعلامي الكبير مفيد فوزي محاوره في الندوة، بكلمة عن سناء جميل، ثم وجه أسئلته لسيدة المسرح العربي عن سناء جميل وعلاقتها بها فقالت: لما بتكلم عن سناء جميل، فانا بتكلم عن توأمتي، في معهد فنون مسرحية، كنت أسكن في شبرا وهي في العباسية، قالت لي إننا نبعد عن بعض، لكننا نستطيع زيارة بعض، وجدت نفسي مشدودة لها، وهي كذلك، فكملنا بعض، لأننا نقيضين في الحياة، فهي سريعة الغضب والانفعال، أما أنا كنت استوعب الأمور الأول، وبعدها أنفعل، فقلت لها يا سناء أريدك أن لا تعتذري كثيرا، فعليكي الاستيعاب أولا، وقالت لي سوف أفعل ذلك، لكنها لم تتغير، وبرغم ذلك، كنا توأمتين في الحياة والتمثيل نكمل بعضنا.

تضيف: الناس كانوا يصنعون حالة من النديه بيننا لكننا كنا في الواقع محبين لبعضنا البعض، وكنت معها حتى نهاية حياتها، وأعتقد أن دورها في مسرحية "مريض بالوهم"، كان نقطة انطلاق مهمة، وهي كانت صادقة مع نفسها، ومحبة جدا لعملها، بجانب موهبتها التي كرمها الله بها، أما الشخصية التي كانت تقدمها، فكانت تنسى نفسها، وتصبح هي الشخصية.